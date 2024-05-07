Нюша не сможет воссоединиться с мужем, заявила таролог Абравитова: «У нее будет другой брак впереди»

Анна Шурочкина, более известая как певица Нюша, несколько месяцев не говорила о личной жизни. При этом она дала понять, что у нее с мужем Игорем Сивовым произошел разлад. Артистка перестала носить обручальное кольцо и удалила все совместные фото с ним.

А 7 мая она публично объявила в интервью, что они расстались. По словам Нюши, им удалось остаться друзьями, чтобы вместе растить детей — Серафиму-Симбу и Саффрона.

Поклонник выразили надежду, что они помирятся и развода не будет. Однако таролог Марианна Абравитова заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что примирения супругов не будет.

«Брак Нюши идет к развалу, но это произойдет не сейчас, не в короткий период времени. Нюша такой человек, для которого семейные ценности превыше всего. Она на многое готова не то что закрывать глаза, а, так скажем, простить, принять и жить дальше. Тем более если ее муж после измены дал честное слово, что это не повторится, то она готова проявить мудрость ради семьи, ради детей. Но все-таки с течением времени будут накапливаться такие факты, с которыми смириться она не сможет. В итоге этот брак развалится. Надо сказать, что ее парадигма — один муж раз и навсегда. Но, к сожалению, реальность иная. Так в ее жизни не получается. Брак разрушится, но так как она человек по своей сути семейный, у нее будет другой брак впереди», — заявила таролог.

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