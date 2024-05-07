«Отвращение и презрение — его главные эмоции»: как на самом деле Ершов из шоу «Сокровища императора» относится к своей маме

Евгений Ершов появился на шоу «Сокровища императора» вместе со своей мамой, чем изрядно удивил многих. С одной стороны, взрослый сын, который проводит время с мамой, это немного странно, но с другой — это же так мило.

Со временем стало понятно, что отношения матери с сыном далеки от идеала. Зрители начали подмечать, что блогер бывает излишне груб с Еленой Путылиной, часто одергивает женщину и относится к ней без должного уважения.

И они не стали молчать, а открыто высказали это.

«Воспитала хама и довольна»

@user-df1wb3zz7u: «Постоянные стычки с мамой, унижает ее, она плачет. Потом, когда он агрессивен к другим женщинам, практически ее ровесницам, она его поддерживает. Воспитала хама и довольна». @dashastrelkova3390: «Парень агрессивный, вспыльчивый и самовлюбленный». @darishasha8406: «Изначально, когда я о нем узнала, были только положительные впечатления, сейчас же немного отношение изменилось». @anastasiash.1550 : «Ершов, к сожалению, так и остался для меня неприятным персонажем!Мама у него замечательная, показалась очень приятным человеком».

Но все же мнение зрителей шоу — это всего лишь субъективное мнение обычных людей, а нам захотелось узнать мнение профессионала. Для этого Teleprogramma.pro обратилась с вопросами к профайлеру Илье Анищенко, и он подробно прокомментировал общение Евгения с мамой в кадре.

«Вообще, конечно, тут налицо куча проблем в отношениях. Я так понимаю, что она его особо не воспитывала и не привила ему нормальное отношение к женщинам», — считает эксперт.

Он решил разобрать ситуацию, когда во время прохождения маршрута Путылина упала буквально на ровном месте и сильно ударилась лицом. У Ершова это вызвало не самую однозначную реакцию.