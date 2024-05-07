«Отвращение и презрение — его главные эмоции»: как на самом деле Ершов из шоу «Сокровища императора» относится к своей маме

Евгений Ершов появился на шоу «Сокровища императора» вместе со своей мамой, чем изрядно удивил многих. С одной стороны, взрослый сын, который проводит время с мамой, это немного странно, но с другой — это же так мило.
Со временем стало понятно, что отношения матери с сыном далеки от идеала. Зрители начали подмечать, что блогер бывает излишне груб с Еленой Путылиной, часто одергивает женщину и относится к ней без должного уважения.
И они не стали молчать, а открыто высказали это.
«Воспитала хама и довольна»
@user-df1wb3zz7u: «Постоянные стычки с мамой, унижает ее, она плачет. Потом, когда он агрессивен к другим женщинам, практически ее ровесницам, она его поддерживает. Воспитала хама и довольна».
@dashastrelkova3390: «Парень агрессивный, вспыльчивый и самовлюбленный».
@darishasha8406: «Изначально, когда я о нем узнала, были только положительные впечатления, сейчас же немного отношение изменилось».
@anastasiash.1550 : «Ершов, к сожалению, так и остался для меня неприятным персонажем!Мама у него замечательная, показалась очень приятным человеком».
Но все же мнение зрителей шоу — это всего лишь субъективное мнение обычных людей, а нам захотелось узнать мнение профессионала. Для этого Teleprogramma.pro обратилась с вопросами к профайлеру Илье Анищенко, и он подробно прокомментировал общение Евгения с мамой в кадре.
«Вообще, конечно, тут налицо куча проблем в отношениях. Я так понимаю, что она его особо не воспитывала и не привила ему нормальное отношение к женщинам», — считает эксперт.
Он решил разобрать ситуацию, когда во время прохождения маршрута Путылина упала буквально на ровном месте и сильно ударилась лицом. У Ершова это вызвало не самую однозначную реакцию.
Евгений Ершов часто ссорится с мамой на шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ
«Он — истеричная личность»
«Даже в стрессовой ситуации, когда мама падает, он начинает реагировать гневом. Понятно, что это страх, волнение, переживания. Он видит, что мама упала, он беспокоится, оборачивается резко, пугается.Начинает ее поднимать, даже не спрашивая, что случилось, злится на нее, ругается из-за страха. Хотя, конечно же, помочь ей надо было более мягко и плавно. И дальше видно на его лице презрение к маме», — поделился Илья.
Поведение мамы, с точки зрения специалиста, прямо противоположное поведению Евгения. Он считает ее добрым, ранимым человеком, но при этом у нее практически нет никакого влияния на сына.
«На всю эту ситуацию мама реагирует очень мягко. Она у него вообще мягкая. У нее гнева нет, она постоянно улыбается. По психотипу она эмотивная. Это такие чувствительные, добрые люди, которые никогда не злятся. Он-то здесь истероид, истеричная личность, и в таких ситуациях конфликтных он всегда реагирует истерией», — считает профайлер.
Презрение, по мнению специалиста, это та эмоция, которую Ершову хуже всего удается скрывать по отношению к своей родительнице. Он разобрал один из стоп-кадров передачи, где Евгений не смог пересилить себя.
«У него вокруг носа складки и губа верхняя приподнята — это отвращение. Вот эти поджатые губы — это недовольство. Вот это истинные его эмоции по отношению к маме, а все остальное показное», — объясняет он мимику блогера.
Показателен оказался и момент, где Карина Кокс вручает команде Ершова с мамой черную кошку.
Евгений Ершов возмутило падение мамы на шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ
Мама бессильна
«В этом видео, где он кричит на Карину Кокс, опять-таки проявляется вот это свойство истеричных личностей. Наорать, накричать, истерить, оскорблять — так они реагируют в конфликтах. Они не полезут в драку. Они хорошие манипуляторы, знают, как оскорбить, на что надавить.
Дальше он начинает высказывать, что она ничего не могла достичь.То есть продолжает так себя вести — орать на более взрослую женщину. Это обычное поведение истеричной личности», — говорит эксперт.
Мама же в этой ситуации бессильна и прекрасно это осознает. Она не может образумить Ершова и не делает ему замечаний.
«Когда он кричит на Карину, мама сидит и даже ничего сделать не может. Это такое поведение эмотивного человека — принятие, неконфликтность. Так проявляется ее доброта и неумение контактировать с сыном, неумение его воспитывать, одергивать. Да и он ее, в принципе, слушать не будет», — говорит Анищенко.
Эксперт утверждает, что в отношениях матери и сына многое давно упущено, и они оба не стали пытаться это менять. Проблемы появились не вчера и не на шоу, а гораздо раньше. Просто стрессовая обстановка реалити обнажила их и сделала очевидными для всех.
«Видно, что у него явно презрение к маме. Хотя у нормального человека, воспитанного сына, с развитой эмпатией, чувствительностью, к маме должна вылезть какая-то забота. А тут он просто маму презирает. Я думаю, у него в целом к маме очень много презрения по жизни.
И в такие вот моменты стрессовые они у него и вылезают. То есть вот это его истинное отношение к маме. Потому что она его не воспитывала, не сложилось у них прочных родственных отношений, связей. В какие-то моменты он может себя сдерживать, демонстрировать, что он ее любит, целует, но это для красоты проекта, чтобы показать, что он любящий сын. А вот в такие стрессовые моменты это все проявляется», — заключил он.