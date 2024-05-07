Прадед Юлии Савичевой получил ранение и был контужен на войне, а у танцоров Каташинских — пропал без вести

9 Мая стало знаковым для России. В этот день принято вспоминать ветеранов. Во многих звездных семьях есть родственники, которые пережили Великую Отечественную войну. Для Teleprogramma.pro певица Юлия Савичева рассказала, что ей в детстве удалось пообщаться с прадедушками. Один из них оказался на передовой, когда немецкие танки подошли к советским границам. О его судьбе ничего не известно.

«Я успела пообщаться со своими двумя прадедами. Несмотря на то что мне было около трех или четырех лет, я запомнила несколько моментов.

Прадед Константинов Иван (отец моего деда по маминой линии) был майором, командиром первой стрелковой дивизии. Он прошел всю войну, был контужен и ранен. Он плохо слышал. Я помню, какой он был поджарый и седой. Любил со мной нянчиться, когда мама и бабушка были на работе», — поделилась Юлия.