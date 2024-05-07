Прадед Юлии Савичевой получил ранение и был контужен на войне, а у танцоров Каташинских — пропал без вести

9 Мая стало знаковым для России. В этот день принято вспоминать ветеранов. Во многих звездных семьях есть родственники, которые пережили Великую Отечественную войну. Для Teleprogramma.pro певица Юлия Савичева рассказала, что ей в детстве удалось пообщаться с прадедушками. Один из них оказался на передовой, когда немецкие танки подошли к советским границам. О его судьбе ничего не известно.
«Я успела пообщаться со своими двумя прадедами. Несмотря на то что мне было около трех или четырех лет, я запомнила несколько моментов.
Прадед Константинов Иван (отец моего деда по маминой линии) был майором, командиром первой стрелковой дивизии. Он прошел всю войну, был контужен и ранен. Он плохо слышал. Я помню, какой он был поджарый и седой. Любил со мной нянчиться, когда мама и бабушка были на работе», — поделилась Юлия.
Константинов Иван. Фото: личный архив Юлии Савичевой
Известные танцоры Артемий и Марина Каташинские также вспомнили о родных, которые столкнулись с войной. Они знают, что их прадед волей судьбы оказался на передовой, когда немцы начали наступление.
«Герой нашей семьи — прадедушка Акоп Варданян — командир полка мотострелковой дивизии. За четыре дня до 22 июня 1941 года он получил приказ перебросить полк из Саратовской области в пригород Кишинева. Тогда еще не знали, что начинается Великая Отечественная война. Семья прадедушки осталась в Саратовской области.
Прадедушка Акоп Варданян. Фото: личных архив Артемия и Марины Каташинских
Прибыв в Молдавию, Акоп Варданян получил приказ передвигаться в сторону Румынии. В одном из писем, от 15 июля, он рассказывал родным, что началась война, что они оказывают сопротивление отборным силам фашистов.
В задачу врага входило уничтожение советских солдат и офицеров, а также мирного населения — стариков и детей. Акоп Варданян был на передовой, когда немецкие танки подошли к советским границам. Все, кто находились в первой линии, практически сразу погибли. Наш прадедушка числится пропавшим без вести», — пояснили Каташинские.
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Они также отметили, что были участниками турнира по спортивно-бальным танцам «Вальс Победы» и заняли первое место на этих соревнованиях. Танцоры признались, что 9 Мая всегда проводят в кругу семьи и смотрят Парад Победы.
«Для нас это один из самых важных праздников», — подчеркнули они.
Артемий и Марина Каташинские. Фото: личных архив Каташинских