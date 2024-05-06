Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская: «Мой прадед награжден орденом Красной Звезды»

Леся Ярославская, известная певица и солистка группы «Тутси», поделилась историей о своем героическом прадеде, участнике Великой Отечественной войны.
Прадед Леси, Мозгалов Иван Васильевич, служил командиром стрелкового взвода пятой стрелковой роты 95-го гвардейского стрелкового полка.
«Прадедушка награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги», — рассказала Teleprogramma.pro Леся Ярославская.
В 1944 году, во время тяжелого боя, взвод под командованием Ивана Васильевича ворвался в траншеи противника, нанеся ему значительные потери. В этом бою прадед Леси был тяжело ранен.
История Мозгалова Ивана Васильевича — это история мужества и героизма, которую важно помнить и передавать из поколения в поколение.
Прадед Леси Ярославской Иван Мозгалов. Фото: личный архив
О своем героическом предке в беседе с Teleprogramma.pro рассказала и певица Marso.
«Имя нашего героя — Виктор Иванович Беляшин, 1909 года рождения, это мой прадед. Уже несколько лет мы пытаемся восстановить память о нем, найти больше информации. С тех пор много воды утекло, собираем информацию буквально по крупицам.
Виктор Иванович служил в военно-воздушных силах Краснознаменного Балтийского флота, в Краснознаменном Балтийском флоте, был инженером-капитаном, дослужился до звания майора. У моего прадеда было много наград: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», — поделилась вокалистка.
Прадед певицы Marso Виктор Беляшин. Фото: личный архив