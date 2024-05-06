Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская: «Мой прадед награжден орденом Красной Звезды»

Леся Ярославская, известная певица и солистка группы «Тутси», поделилась историей о своем героическом прадеде, участнике Великой Отечественной войны.

Прадед Леси, Мозгалов Иван Васильевич, служил командиром стрелкового взвода пятой стрелковой роты 95-го гвардейского стрелкового полка.

«Прадедушка награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги», — рассказала Teleprogramma.pro Леся Ярославская.

В 1944 году, во время тяжелого боя, взвод под командованием Ивана Васильевича ворвался в траншеи противника, нанеся ему значительные потери. В этом бою прадед Леси был тяжело ранен.

История Мозгалова Ивана Васильевича — это история мужества и героизма, которую важно помнить и передавать из поколения в поколение.

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