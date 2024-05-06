«Мы не думаем, что скоро финал»: почему Петросян, Виторган, Градский и Грачевский не побоялись стать отцами после 60 и что ждет их детей

Татьяна Брухунова в честь второй части майских праздников гуляет по Санкт-Петербургу со своей крошечной дочкой Матильдой. О рождении малышки стало известно лишь два месяца назад, и ей всего полгода. Пока Татьяна любуется девочкой и наряжает ее в милые костюмчики, в Сети не утихают разговоры о возрасте отца Матильды — Евгения Петросяна. Сейчас юмористическому артисту 78 лет, и многие полагают, что это слишком поздний возраст для того, чтобы вновь становиться «молодым отцом».
Но ведь комик — далеко не единственный мужчина, который решился на семью в почтенном возрасте. Что же движет мужчинами, выбирающими бессонные ночи с младенцами вместо спокойной старости. И кто эти героические отцы?
Эммануил Виторган: счастье отцовства в 78 лет
В 2018 году актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик стали родителями очаровательной девочки Эстель. На тот момент актеру было 78 лет, а его жене — 55. Спустя полтора года в семье Виторган произошло еще одно радостное событие — рождение дочери Клары. При этом от предыдущих браков у актера есть взрослые дети — дочь Ксения и сын Максим, который тоже стал известным актером, как и его отец.
Олег Табаков: любовь, которая разрушила семью
Роман Олега Табакова с его ученицей Мариной Зудиной стал причиной развода актера с Людмилой Крыловой. Дети от первого брака, Антон и Александра, тяжело переживали расставание родителей. Сын со временем простил отца, а дочь решила прекратить с ним всякое общение.В новой семье у Олега Табакова родились двое детей — сын Павел и дочь Мария. Девочка появилась на свет, когда актеру был 71 год.
Александр Градский: четверо детей от разных женщин
Известный музыкант Александр Градский стал отцом в третий раз в возрасте 64 лет. Его гражданская супруга Марина Коташенко, которая младше певца на 30 лет, родила ему сына Александра. А накануне 69-летия Градского в семье появился еще один сын, Иван. У мэтра отечественной эстрады есть также двое взрослых детей от предыдущих отношений.
Эммануил Виторган в восторге от своих младших дочерей. Фото: соцсети Ирины Млодик
Борис Грачевский: позднее отцовство с трагическим финалом
Весной 2020 года у 71-летнего создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского родился четвертый ребенок. Мальчика, которого назвали Филиппом, подарила ему третья супруга Екатерина Белоцерковская. К тому моменту старшие дети Грачевского уже успели сделать его дедушкой.
Зимой 2021 года Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Иван Краско: поздние дети и внуки в подарок
В жизни актера Ивана Краско было несколько браков. Третья жена, которая была младше актера на 50 лет, родила ему двоих сыновей. Однако этот союз распался со скандалом.
С четвертой супругой, которая моложе Ивана Краско на 60 лет, детей не было, и пара развелась через три года. В 2019 году актер узнал о существовании еще одного сына. Молодой человек сам позвонил отцу и сообщил эту неожиданную новость. Таким образом, Иван Краско мгновенно стал не только отцом, но и дедушкой, ведь у его новообретенного сына уже был ребенок.
Мы решили поинтересоваться у специалиста, в чем может быть причина, по которой мужчины решаются на такие серьезные перемены в своей жизни на склоне лет. Клинический психолог Родион Баранов ответил на вопрос Teleprogramma.pro.
Он боится старения
«Тут надо рассматривать ситуацию в двух противоположных, полюсных смыслах. Для более молодого партнера, если мы исключаем вариант глубокой действительно искренней любви, конечно, это элемент сдерживания.Сдерживание партнера, чтобы он был всегда рядом, был привязан, чтобы обеспечить за счет подобных действий себе безбедную жизнь, содержание.
А партнер с другой стороны — пожилой мужчина. Как всякий человек, он боится старения, приближающего его к финальной точке. Страх смерти — это эволюционно закрепленный за каждым живым, биологическим осознанным объектам страх. И мы всячески стараемся его избегать, обходить, находить пути его облегчения», — объяснил эксперт.
Пожилые отцы пытаются продлить молодость с поздними детьми. Фото: Global Look Press
По мнению психолога, взрослые мужчины не решаются завести маленького ребенка, а напротив — ищут в нем опору и надеются с помощью его появления продлить свою молодость.
«Потому что в ребенке мы видим новую живую энергию, мы видим продолжение себя. И находится новый акцент, новый фокус внимания, сосредотачивающий наши действия, наши мысли на новом глотке воздуха. Мы не думаем о том, что уже старые, что скоро финал, а начинаем ставить новые цели и мотивировать себя на то, чтобы прожить гораздо больше и дольше за счет того, что у меня маленький ребенок, мне нужно в него вложить силы, средства, себя. И мне нужно увидеть как минимум, как этот ребенок пойдет», — поделился специалист.
Дети наследуют все
Но как бы новоиспеченные отцы не представляли себе свою вторую молодость после рождения малыша, возраст все же берет свое, и здоровье может не выдержать. Мы видим это по трагическим примерам Александра Градского и Бориса Грачевского. Какое будущее ждет таких детей, если отец не успеет или не захочет составить завещание.
Об этом Teleprogramma.pro рассказал адвокат, член союза юристов-блогеров Арпеник Галоян.
«Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В случае наследования по закону не имеет значения, от какого брака родились дети, все будут иметь равные права на наследство. Молодая жена также обладает таким правом, если состояла с умершим в зарегистрированном браке. За несовершеннолетнего в наследство вступают его законные представители — родители, опекуны, попечители», — объяснил юрист.
И в этом кроется еще одна проблема: дети наследуют все, в том числе и долги родителей, поэтому об этом стоит позаботиться заранее.
«Несовершеннолетние дети не освобождены от уплаты унаследованных долгов, фактически эти долги будут выплачиваться законными представителями», — рассказал эксперт.