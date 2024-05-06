«Мы не думаем, что скоро финал»: почему Петросян, Виторган, Градский и Грачевский не побоялись стать отцами после 60 и что ждет их детей

Татьяна Брухунова в честь второй части майских праздников гуляет по Санкт-Петербургу со своей крошечной дочкой Матильдой. О рождении малышки стало известно лишь два месяца назад, и ей всего полгода. Пока Татьяна любуется девочкой и наряжает ее в милые костюмчики, в Сети не утихают разговоры о возрасте отца Матильды — Евгения Петросяна. Сейчас юмористическому артисту 78 лет, и многие полагают, что это слишком поздний возраст для того, чтобы вновь становиться «молодым отцом».

Но ведь комик — далеко не единственный мужчина, который решился на семью в почтенном возрасте. Что же движет мужчинами, выбирающими бессонные ночи с младенцами вместо спокойной старости. И кто эти героические отцы?

Эммануил Виторган: счастье отцовства в 78 лет

В 2018 году актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик стали родителями очаровательной девочки Эстель. На тот момент актеру было 78 лет, а его жене — 55. Спустя полтора года в семье Виторган произошло еще одно радостное событие — рождение дочери Клары. При этом от предыдущих браков у актера есть взрослые дети — дочь Ксения и сын Максим, который тоже стал известным актером, как и его отец.

Олег Табаков: любовь, которая разрушила семью

Роман Олега Табакова с его ученицей Мариной Зудиной стал причиной развода актера с Людмилой Крыловой. Дети от первого брака, Антон и Александра, тяжело переживали расставание родителей. Сын со временем простил отца, а дочь решила прекратить с ним всякое общение.В новой семье у Олега Табакова родились двое детей — сын Павел и дочь Мария. Девочка появилась на свет, когда актеру был 71 год.

Александр Градский: четверо детей от разных женщин

Известный музыкант Александр Градский стал отцом в третий раз в возрасте 64 лет. Его гражданская супруга Марина Коташенко, которая младше певца на 30 лет, родила ему сына Александра. А накануне 69-летия Градского в семье появился еще один сын, Иван. У мэтра отечественной эстрады есть также двое взрослых детей от предыдущих отношений.