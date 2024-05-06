Певец IVAN рассказал историю о том, как его бабушка выжила в войну: «Дедушка выменял корову у немцев»

Певец IVAN в беседе с Teleprogramma.pro поделился историей о своей бабушке, которая пережила войну. По словам артиста, его бабушка Нина родилась в деревне Забровье (Витебская область) и заболела золотухой в пятилетнем возрасте. Однако, несмотря на военное время, ее удалось вылечить благодаря немецкому врачу.
Отец бабушки, Ермолай, участвовал в партизанском движении, доставляя снаряды. К сожалению, он скончался от воспаления легких. Воспитание маленькой Нины взял на себя ее дедушка Андрей, прапрадедушка IVAN, которому на тот момент было 65 лет.
В тяжелые военные годы Андрею удалось обменять старую корову на молодую немецкую. Этот обмен позволил семье сохранить источник молока, необходимого для питания ребенка.
Бабушка певца IVAN Нина с мужем Николаем. Фото: личный архив
«Дедушка выменял свою старую корову на молодую немецкую, ему разрешили такой обмен. Немцы пустили ту, что он им отдал, на мясо, а у деда появилась молодая корова, которая давала молоко, необходимое маленькому ребенку», — рассказал певец IVAN Teleprogramma.pro.