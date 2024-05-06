Как новолуние поможет «приманить» деньги: астролог рассказала об особенном дне 8 мая

По словам эксперта, новолуние в Тельце отвечает за нашу материальную энергию, внутренние ресурсы, за наслаждение жизнью, за баланс духовного и материального, за чувство комфорта и стабильности, за финансы.В начале месяца, а точнее 8 мая в 06:23 по МСК, стартует новолуние. В это раз оно будет особенно благоволить финансовым планам, смелым проектам и стабильности.

Астролог Юлия Бельская объяснила Teleprogramma.pro причины такого благорасположения к нам планет.

Оказывается, новолуние на финансовой оси Телец — Скорпион затрагивает стабильность и финансовую тему у всех без исключения.

«А Тельцом, в свою очередь, управляет планета Венера. На первый план выходят также и темы творчества, красоты и нашей самооценки.Новолуние — отличное время для вложения своих финансовых средств во что-то ценное, чем вы будете пользоваться впоследствии: как в проекты, так и в финансовые продукты или практичные бытовые вещи», — объяснила эксперт.

Это время, вплоть до 23 мая (до полнолуния), подходит для:

закрепления ваших финансовых результатов и запуска новых финансовых проектов;

для различного рода договоренностей и создания счастливых и стабильных отношений;

полезных знакомств и заключения браков;

встреч с инвесторами или привлечение их в свои проекты, вложения в финансовые проекты;

покупки крупных вещей, красивых и доставляющих удовольствия;

покупки земли и недвижимости;

занятия сельским хозяйством и работы на земле.

По словам астролога, в новолуние благоприятно будет ставить финансовые цели и планы на месяц и даже год, настраивая себя на результаты. А также можно смело открывать любые проекты, касающиеся собственного тела, внешнего вида, красоты или смены имиджа, корректировать свое питание, готовясь к новому пляжному сезону.

«Напоминаю, что этот период эмоционально напряженный, как и любое новолуние. Луна, отвечающая за наше психологическое состояние, только начинает расти, набирая свою силу, поэтому может быть лень и прокрастинация, тяга к вкусной еде и наслаждениям», — предупреждает астролог.

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