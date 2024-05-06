Шаляпин заявил, что о Пугачевой надо забыть: «У меня только омерзение вызывает»

Алла Пугачева уже два года живет за границей. При этом разговоры о ней на родине не прекращаются. Недавно певица отметила день рождения на Кипре. При этом она следила за шоу «Голос» и даже назвала своими фаворитами Георгия Русских и Анастасию Садковскую. Победителем шоу стал Богдан Шувалов.

О ситуации высказался Прохор Шаляпин. В беседе с Teleprogramma.pro он заявил, что Пугачева намеренно выделила среди участников проекта тех, кто в итоге не победил. Артист считает, что она уже не имеет никакого влияния на народ.

«Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! Пусть сидят себе. Все получили. Все потеряли. Все! Следующая страница истории», — сказал Прохор. «Вот иногда видишь, что человек поет хорошо. А понимаешь, что звезды из него не будет, потому что звезда — это не песня, это не пение, как таковое, это мышление. Понимаете, антистресс это — выносить невероятные нагрузки, психические уметь абстрагироваться. Это способ мышления, поэтому она вредничает. Она нарочно. Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь. У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря, уже сколько можно? Хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили ее в покое. Уехала. Пусть! Бог с ней. Пусть сидит уже, и не трогайте ее», — заявил певец.

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