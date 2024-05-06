Никита Панфилов рассказал, как его родные прошли войну: «Прадед стоял в конвое на подписании капитуляции Германии»

Приближается праздник 9 Мая, когда принято говорить о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну и смог защитить Родину. Во многих семьях есть бабушки и дедушки, которые совершали подвиги, ездили на фронт.

Никита Панфилов, который снялся в таких сериалах, как «Мажор», «Пес», «Сладкая жизнь», «Грозный», гордится своими родственниками, которые пережили трудные времена. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, где находились во время войны его близкие и чем они занимались в то время.