Никита Панфилов рассказал, как его родные прошли войну: «Прадед стоял в конвое на подписании капитуляции Германии»

Приближается праздник 9 Мая, когда принято говорить о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну и смог защитить Родину. Во многих семьях есть бабушки и дедушки, которые совершали подвиги, ездили на фронт.
Никита Панфилов, который снялся в таких сериалах, как «Мажор», «Пес», «Сладкая жизнь», «Грозный», гордится своими родственниками, которые пережили трудные времена. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, где находились во время войны его близкие и чем они занимались в то время.
«Федотова Надежда Алексеевна — бабушка. Она герой труда, отработала 25 лет на Владимирском химзаводе. Дожила до 90 лет. Федотов Владимир Александрович — это мой дед. На аэродроме в Кубинке он служил во время войны с 1944 по1945 год.
Федотова Надежда Алексеевна. Фото: личный архив Никиты Панфилова
И Федотов Александр Николаевич — мой прадед. Он ушел на фронт с парад 1941 года, зимой. А закончил он войну в 1945 году в Берлине. Он стоял в конвое на подписании капитуляции Германии», — поделился актер.
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Панфилов гордится своими родственниками. Напомним, что артист несколько раз был в браке. У него есть сын Добрыня от экс-жены Лады Поярковой. Также актер воспитывает дочку Аврору вместе с нынешней супругой Ксенией Соколовой.
Дедушка Федотов Владимир Александрович. Фото: личный архив Никиты Панфилова