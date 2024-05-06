Киркоров и Успенская никогда не помирятся, заявила таролог Абравитова: «Этот конфликт будет раскручиваться»

Филипп Киркоров часто оказывается в скандальных ситуациях. Он не так давно поругался с Любовью Успенской. Так вышло, что они обращались к одному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Королю отечественной эстрады работа понравилась, а вот Успенская заверила, что он делает некачественные операции. Затем певица назвала Филиппа Бедросовича женоненавистником, он ее — попрошайкой. Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, смогут ли они наладить отношения.

«Мир между Успенской и Киркоровым теперь категорически невозможен. Они разошлись по разные стороны баррикады, и это навсегда. Более того, этот конфликт будет раскручиваться. Мы видим только верхушку айсберга. И много грязи будет выходить на поверхность с течением времени. Говорить о дружбе людей, которые находятся в шоу-бизнесе, вообще не приходится. В этой среде дружбы не существует. Несмотря на то что при встрече все обнимаются и целуются, делают вид, что рады друг другу, на самом деле эта среда очень жесткая. Там очень высокая конкуренция, зашкаливающий уровень зависти. Ни о какой дружбе между этими людьми речи не идет. Если чья-то репутация чуть-чуть пошатнулась, то на него наброситься стая и разорвет в клочья. Мы сейчас наблюдаем очень некрасивую картину между этими людьми. С другой стороны, есть и иная сторона медали. Люди шоу-бизнеса любой конфликт используют для своего пиара. Поэтому лишние разговоры об Успенской и Киркорове им не повредят», — высказалась таролог.

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