Астролог Гербер предсказала, когда Ивлеева вернется в соцсети: «Сейчас она очень решительно настроена»

2024 год для Насти Ивлеевой начался с проблем. Целых четыре месяца она находилась в тени после нашумевшей вечеринки, которая ей принесла массу проблем и даже судебные иски. Лишь в мае блогерша дала первое интервью после неприятного инцидента.

Она рассказала, что занималась благотворительностью и восстанавливала ментальное здоровье. Телеведущая уверена, что уже понесла наказание за то, что устроила неуместное мероприятие. Она заверила, что соскучилась по публике. При этом Настя не стала раскрывать, будет ли снова вести соцсети, как раньше.

На этот счет сделала прогноз хорарный астролог Анастасия Гербер. Она в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что звезда много переживала.

«Ивлеева много плакала, переживала искренне, по-настоящему и строила иллюзии относительно того, что с ней происходит. Она как будто не хотела это принимать и была рада обманываться. Сейчас она очень решительно настроена. Очень. Много обманывает и много предпринимает действий, чтобы выправить свою ситуацию. Но необдуманно действует, напролом. Чем, конечно же, может себе навредить. Ее социальные сети, говоря языком хорара, находятся в карте под лучами солнца. Это значит, скрыты от глаз, незаметны, она их как бы прикрыла. Но это ненадолго. Вернется. Если бы стоял вопрос когда, я бы ответила: в течение этого года, чуть точнее — 9–11 недель, возможно месяцев. Но такой формулировки в вопросе не было, поэтому сроки называть будет неправильно. И отвечая на вопрос: вернется ли? Однозначно — да. И будет продолжать активно их вести», — высказалась эксперт.

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