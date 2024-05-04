Психолог о сыне Евдокимова от любовницы-мулатки, который вырос копией отца: «Если не ставит себя в позицию жертвы, то реализуется в жизни»

Внебрачному сыну артиста Михаила Евдокимова, которого родила модель-мулатка Инна Белова, исполнилась уже 20 лет. Ребенка юморист признал, но погиб в ДТП всего за несколько дней до первого дня рождения сына.

Молодой человек с годами все больше становится похож на знаменитого отца. По словам Инны, он такой же смелый и веселый. Сейчас Даниил, который носит фамилию матери, учится в кадетском корпусе и мечтает стать военным.

Психолог Анна Савельева рассказала Teleprogramma.pro, поможет ли статус, хоть и внебрачного сына Евдокимова, пробиться Даниилу в жизни и сделать карьеру или, наоборот, будет ему только мешать.

По словам эксперта, все зависит от того, как эту историю любви Михаила Евдокимова и Инны Беловой преподносят в семье. Если мама говорила мальчику, что отец его любил и она любит, несмотря на то, что он внебрачный сын, то ребенок будет чувствовать себя уверенно и не получит детских травм, отражающихся потом на взрослой жизни.

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