Бузова расстроила стилиста Темиралиеву своим видом: «Не нравится! Современность на грани с антиквариатом»

«Мне хочется какую-то более интересную обувь. Это туфли а-ля Валентино, но с клеткой они не дружат. Образ в целом моложавый, а сумка взрослая. В общем какая-то современность на грани с антиквариатом», — заметила эксперт.

Темиралиева также выразила свое недовольство выбором топа, который выглядит слишком легким и не сочетается с остальными элементами образа.

Стилист предложила свои варианты улучшения образа: «Если оставить эту обувь, то можно взять цветную сумку с тем же орнаментом, что на одежде».

Темиралиева также обратила внимание на элементы образа: «Есть небольшие вопросы детально везде. Например, если присмотреться к змейке, которая на шее, то вместо нее было бы лучше использовать современные пластиковые украшения».

В заключение стилист отметила, что, несмотря на некоторые недочеты, образ в целом выглядит хорошо.

«Цветовая гамма у костюма отлично подходит, размер клетки выбран отлично. То есть длинные пропорции, сами изделия, ансамбль, прическа — все хорошо. Но вот три детали — обувь, сумка и топ — недоработаны», — высказалась Наталья Темиралиева.

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