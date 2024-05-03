«Она сделала нос, это явно! Жестко на ботоксе»: о внешности Нигай — пластический хирург Плахотин

Карина Нигай, известный блогер и стилист, привлекла внимание своих поклонников новыми фотографиями в социальных сетях. В комментариях люди вопрошают, не поставила ли звезда себе в лицо филлеры.

И пока Карина отмалчивается, Teleprogramma.pro решила выяснить у пластического хирурга Владимира Плахотина, какие на самом деле вмешательства извне претерпела красота знаменитости.

Пластический хирург Владимир Плахотин подтвердил, что Карина действительно прибегла к некоторым изменениям во внешности. Он отметил, что у Карины изначально присутствуют выдающиеся гены, что позволило ей сохранить свою красоту. Однако для того чтобы подчеркнуть изюминку, Карине потребовалась помощь косметологов и пластических хирургов.

Плахотин сразу заметил, что Карина сделала ринопластику, изменив форму своего носа. Он подчеркнул, что новый нос Карины стал более аккуратным и изящным.

«Конечно, даже очень красивым девушкам нужна помощь косметологов и пластических хирургов. Из пластических операций, конечно же, она сделала нос. Это явно. Такой у нее красивый, аккуратный носик, с таким тоненьким аккуратным кончиком. Конечно, эта операция», — сказал эксперт.

Несмотря на то что фотографии Карины в социальных сетях подвергаются обработке, Плахотин уверенно заявил, что губы и верхняя треть лба Карины были изменены с помощью инъекций красоты с ботулотоксином.

«У нее подколоты губы. Но у кого они не подколоты? Она очень жестко на ботоксе», — прокомментировал эксперт.

В целом, Владимир Плахотин отметил, что Карина Нигай успешно провела все процедуры для усиления привлекательности. «Красавица!» — восхитился врач.

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