Критик Рудченко о восторге Пугачевой от выступления участника «Голоса»: «Пытается «подмазаться» к образу, похожему на SHAMAN»

Исполнитель Георгий Русских занял второе место в музыкальном шоу «Голос». Его наставником был Владимир Пресняков.

В финале Русских исполнил свою версию легендарной песни «Группа крови» Виктора Цоя. Выступление Георгия на шоу привело в восторг Аллу Пугачеву, в своих соцсетях она опубликовала кадр из видео с певцом, подписав его кратко: «Браво!»

Исполнение композиции «Группа крови» участником «Голоса» по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он назвал выступление Русских «неряшливым и грязным с точки зрения интонации». По мнению критика, это типичный поп-рок-исполнитель, причем он не спел лучше, чем это звучало в оригинале у Виктора Цоя.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».