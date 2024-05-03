Критик Рудченко о восторге Пугачевой от выступления участника «Голоса»: «Пытается «подмазаться» к образу, похожему на SHAMAN»

Исполнитель Георгий Русских занял второе место в музыкальном шоу «Голос». Его наставником был Владимир Пресняков.
В финале Русских исполнил свою версию легендарной песни «Группа крови» Виктора Цоя. Выступление Георгия на шоу привело в восторг Аллу Пугачеву, в своих соцсетях она опубликовала кадр из видео с певцом, подписав его кратко: «Браво!»
Исполнение композиции «Группа крови» участником «Голоса» по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он назвал выступление Русских «неряшливым и грязным с точки зрения интонации». По мнению критика, это типичный поп-рок-исполнитель, причем он не спел лучше, чем это звучало в оригинале у Виктора Цоя.
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«Да, у него есть харизма и определенный тембр. Но если рассматривать «Голос» как ступеньку для дальнейшего музыкального конкурса, я не думаю, что этот исполнитель мог бы даже в тройку победителей где-то войти. Пугачева, которая похвалила выступление, может отыгрывать на ситуации, как с Ярославом Дроновым (певец SHAMAN. — Прим. ред.).
Она может высказать об этом мальчике, поп-рокере, такое мнение, чтобы попытаться еще, скажем так, подмазаться к образу, похожему на SHAMAN. Мне кажется, Русских отыгрывает тоже какой-то похожий образ. Возможно, она пытается опять поднять волну в этом плане», — считает Павел Рудченко.