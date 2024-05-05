«Она каким-то теплым человеком для меня стала»: Шаляпин честно рассказал о личной жизни

Известный певец Прохор Шаляпин всегда был открыт с публикой, делясь подробностями своих романов, расставаний и переживаний. Однако в последнее время артист решил изменить своей привычке и сохранить в тайне новые отношения.

Артист проговорился, удивив всех, и заявил, что его сердце несвободно. Кто стала той самой?

Зачем мне свадьба

Во время записи шоу «Это нормально?» на ТНТ Ольга Бузова воспользовалась своим обаянием и добилась от Шаляпина признания, что у него есть предмет страсти.

«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне свадьба?» — заявил артист.

Говорить, кто же эта загадочная женщина, Прохор, впрочем, не стал, и даже чары Ольги Бузовой здесь уже не помогли. Но нам стало ужасно интересно, о ком же он говорил, и Teleprogramma.pro связалась с артистом, чтобы попробовать получить ответы.