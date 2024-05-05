«Она каким-то теплым человеком для меня стала»: Шаляпин честно рассказал о личной жизни

Известный певец Прохор Шаляпин всегда был открыт с публикой, делясь подробностями своих романов, расставаний и переживаний. Однако в последнее время артист решил изменить своей привычке и сохранить в тайне новые отношения.
Артист проговорился, удивив всех, и заявил, что его сердце несвободно. Кто стала той самой?
Зачем мне свадьба
Во время записи шоу «Это нормально?» на ТНТ Ольга Бузова воспользовалась своим обаянием и добилась от Шаляпина признания, что у него есть предмет страсти.
«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне свадьба?» — заявил артист.
Говорить, кто же эта загадочная женщина, Прохор, впрочем, не стал, и даже чары Ольги Бузовой здесь уже не помогли. Но нам стало ужасно интересно, о ком же он говорил, и Teleprogramma.pro связалась с артистом, чтобы попробовать получить ответы.
Прохор Шаляпин раскрыл свою тайну на ток-шоу. Фото: ТНТ
Как будто она сказала да
Шаляпин как всегда заявил, что эту тему старается не обсуждать, да и сказать ему нечего.
«Вы знаете, мне реально нечем вас удивить касаемо своей личной жизни. Я человек открытый, но нечем поделиться. Особого ничего у меня не происходит. Я просто ухожу всегда от этих тем, чтобы их не комментировать», — сказал он.
Впрочем, он вспомнил, что недавно публиковал в своих социальных сетях фотографию с женской рукой, на которую было надето кольцо. Этот снимок немало взбудоражил подписчиков артиста, но вскоре исчез.
«Недавнее фото с кольцом, которое я выставил в Сеть ненадолго, это был элемент из шоу «Алена, блин!». Это рука самой Алены, я там проиграл конкурс ей, и нужно было выполнить задание. Мое задание было на два часа разместить фотографии.
Вот я взял руку Жигаловой Алены, сфотографировал и выставил. Чтобы выглядело, как будто она сказала да. Так что это было такое задание, и потом, естественно, я его удалил через два часа», — объяснил Прохор.
Внезапно певец признался, что с ведущей их связывают теплые дружеские отношения, которых раньше не было, И, более того, Жигалова стала много значить для артиста.
«Но с Аленой у нас тоже очень хорошие сейчас отношения. Мы раньше с ней ругались, но сейчас у нас прекрасные теплые отношения. Алена такая достаточно умиротворенная, теплая стала, добрая, успешная. На нее вообще очень хорошо повлиял успех.
Она и раньше была добрая, просто не так близко мы дружили. А сейчас я прямо всегда рад ее видеть. Она для меня каким-то теплым человеком очень стала», — поделился он.
Прохор Шаляпин и Ольга Сан не смогли сохранить отношения. Фото: соцсети Ольги Сан
Последний роман
Прохор Шаляпин известен своими многочисленными романами, которые часто становились предметом обсуждения в СМИ. Среди его избранниц были как известные личности, так и женщины, далекие от мира шоу-бизнеса.
К сожалению, в жизни певца были и трагические моменты. В 2021 году он потерял свою супругу Татьяну Дэвис, которая скончалась от последствий коронавирусной инфекции.
Последние отношения артиста, которые стали достоянием зрителей, стал роман с певицей Ольгой Сан.
Их роман начинался красиво и многообещающе. Однако со временем отношения дали трещину, и пара рассталась, оставив после себя шлейф взаимных обвинений и разочарований.
В начале отношений Ольга Сан не скрывала своего восхищения Прохором Шаляпиным. Она видела в нем талантливого артиста, интересного мужчину и потенциального отца своих детей.
Со временем в отношениях пары начали появляться проблемы. Ольга Сан высказывала недовольство тем, что Прохор не поддерживает ее карьеру, не балует дорогими подарками и не знакомит со своей семьей.Остро стоял и вопрос о детях. Ольга мечтала о семье и материнстве, в то время как Прохор, похоже, не был готов к такому серьезному шагу.
Несмотря на разногласия, пара пыталась сохранить отношения. В течение нескольких месяцев они работали над своими проблемами, но, к сожалению, безуспешно.К концу 2022 года Ольга Сан приняла решение поставить точку в отношениях с Прохором Шаляпиным. Несмотря на расставание, Ольга пожелала бывшему возлюбленному счастья:
«Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив, и пусть он построит классную семью».
Хотелось бы, чтобы это пожелание исполнилось.