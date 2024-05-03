«Жесткое отторжение»: почему Настасья Самбурская никогда не сможет простить унижавших ее родителей

Актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская много лет не общается с семьей. От детства у звезды сериала «Универ» остались только плохие воспоминания. Отец бил дочь, а мать, злоупотреблявшая алкоголем, никогда за нее не заступалась.

Сейчас Самбурская снимается в драмеди «За слова отвечаю!», она играет женщину, отбывающую наказание в колонии. Актриса выложила в соцсетях кадр из фильма, заявив, что если бы в свое время не уехала в Москву, то ее судьба сложилась бы похожим образом.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что Настасья Самбурская до сих пор не простила своих родителей и примирения с ними у артистки не будет.

«Самбурская получила настолько глубинную психологическую травму в детстве в связи с обстоятельствами своей жизни, которые, в общем-то, устроили ей ее родители, что говорить о том, что она может их простить и наладить какие-то отношения, невозможно. Этого не будет никогда. У нее жесткое отторжение. И, конечно же, эта психотравма совершенно не проработана. Актриса с ней живет, она внутри нее существует. И, более того, она даже накладывает определенные «тени» на ее настоящую жизнь, на восприятие себя в этом мире, на отношение к себе, на мужские и женские взаимоотношения», — заявила таролог.

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По ее словам, внутренней гармонии Настасья, которая уже реализовалась в социуме и профессии, пока так и не достигла, но она к ней стремится и очень много для этого делает.