«Жесткое отторжение»: почему Настасья Самбурская никогда не сможет простить унижавших ее родителей

Актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская много лет не общается с семьей. От детства у звезды сериала «Универ» остались только плохие воспоминания. Отец бил дочь, а мать, злоупотреблявшая алкоголем, никогда за нее не заступалась.
Сейчас Самбурская снимается в драмеди «За слова отвечаю!», она играет женщину, отбывающую наказание в колонии. Актриса выложила в соцсетях кадр из фильма, заявив, что если бы в свое время не уехала в Москву, то ее судьба сложилась бы похожим образом.
Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что Настасья Самбурская до сих пор не простила своих родителей и примирения с ними у артистки не будет.
«Самбурская получила настолько глубинную психологическую травму в детстве в связи с обстоятельствами своей жизни, которые, в общем-то, устроили ей ее родители, что говорить о том, что она может их простить и наладить какие-то отношения, невозможно. Этого не будет никогда. У нее жесткое отторжение. И, конечно же, эта психотравма совершенно не проработана. Актриса с ней живет, она внутри нее существует. И, более того, она даже накладывает определенные «тени» на ее настоящую жизнь, на восприятие себя в этом мире, на отношение к себе, на мужские и женские взаимоотношения», — заявила таролог.
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По ее словам, внутренней гармонии Настасья, которая уже реализовалась в социуме и профессии, пока так и не достигла, но она к ней стремится и очень много для этого делает.
«Она человек с надорванной душой. Если Самбурская не бросит душевную работу над собой, то сможет воспринимать себя гармонично. Но вот эти «лучи» никоим образом не могут идти на ее родителей. Для нее они находятся за каменной стеной, из-за которой их не видно», — подытожила Абравитова.