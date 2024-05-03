Наталья Сенчукова рассказала о дорогих подарках единственному сыну: «Не надо наседать сверху, надо помогать снизу»

Василий Рыбин — единственный сын эстрадных исполнителей Натальи Сенчуковой и ее мужа Виктора. Молодому человеку в феврале исполнилось 25 лет, он живет отдельно от родителей.
В беседе с Teleprogramma.pro Наталья Сенчукова рассказала, какие дорогие презенты они с супругом-музыкантом дарили сыну.
«Он не был избалованным. То, что необходимо, мы, конечно, ему дали. Это машина и дом. Василий водительские права получил, надо было ездить. Сначала он на каршерингах учился. Потом только ему мы дали в пользование Volkswagen. Три года он на нем ездил, затем продал и купил другой автомобиль», — сообщила артистка.
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По ее словам, подаренный сыну дом находится рядом с домом, в котором живут они с мужем.
«Между прочим, оформлен этот дом на нас пока еще. Так что никаких излишеств. На все остальное он сам зарабатывает, взрослый уже. Самое главное — подтолкнуть, а остальное человек должен сам делать. Не надо наседать сверху, надо помогать снизу», — отметила певица.