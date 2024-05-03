О том, как принц Уильям изменит Великобританию, астролог Забелло: «Сумеет взять все в свои руки»

Согласно предсказанию ведического астролога Татьяны Забелло сайту Teleprogramma.pro, принц Уильям, когда придет к власти, возвеличит корону британской монархии.

Забелло посмотрела гороскоп монаршей особы и утверждает, что в настоящее время корона не обладает былой значимостью, поскольку ключевую роль в управлении государством играют премьер-министры. Однако, по ее словам, как только Уильям взойдет на престол, королевская семья начнет оказывать большое влияние на внутреполитические события.

«Сейчас корона не так уж и важна, правят больше премьер-министры, но, когда Уильям придет к власти, корона снова обретет свою силу. Он сумеет взять все в свои руки и передаст эту силу своему сыну. Так что британская королевская семья еще долго будет сохранять свою влиятельность в мире», — сказала изданию астролог.

Уильям проявит себя как его знаменитая бабушка королева Елизавета II, когда была молодой и полной сил. Британская монархия опять обретет мощь и величие.

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