Какие процедуры помогли 52-летней Марине Федункив похудеть и похорошеть, объяснил пластический хирург

Актриса Марина Федункив поразила фанатов внешним видом, выложив видео в соцсетях. Она заметно похудела, особенно преобразилось ее лицо: появились четко очерченные скулы и пухлые губы, кожа стала ровнее, а взгляд распахнутым. Подписчики предположили, что 52-летняя Федункив, вышедшая несколько лет назад замуж за итальянского бизнесмена, который на 13 лет моложе ее, сделала пластическую операцию.

Оценивая изменения во внешности артистки, пластический хирург Александр Вдовин заявил Teleprogramma.pro, что у Федункив была корректировка питания.

«Существует огромное количество способов снизить вес. От операций по уменьшению желудка, до персональных диет, разработанных после сдачи анализов. Также, скорее всего, Марина Федункив подключила спорт для достижения наилучшего результата», — считает Вдовин.

Что касается лица, то, по мнению специалиста, актриса могла сделать эндоскопическую пластику или воспользоваться аппаратной косметологией.

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