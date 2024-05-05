Астролог Забелло предсказала принцессе Шарлотте работу дизайнера: «Будет востребована на мировом уровне»

Принцесса Шарлотта, правнучка королевы Елизаветы II, привлекает внимание многих поклонников британской королевской семьи. Она больше других членов семьи похожа на знаменитую королеву, и многие предсказывают ей такое же великое будущее.

Сайт Teleprogramma.pro попросил ведического астролога Татьяну Забелло посмотреть гороскоп принцессы Шарлотты и рассказать о ее будущем.

По словам астролога, принцесса Шарлотта — очень творческая личность. Она будет прекрасно разбираться в тканях, ей захочется сделать окружающий мир еще красивее. То есть будущая профессия Шарлотты может быть связана с дизайном или архитектурой помещений, а также с дизайном одежды. Также она будет знатоком парфюмерии. И это тоже может стать ее работой.

«Ее правящее божество — Тваштар, небесный архитектор, создатель всего красивого, что нас окружает. Поэтому ее работа будет связана или с дизайном, или с пошивом одежды. Она, как специалист, будет востребована на мировом уровне в этой области», — пояснила Забелло.

Принцесса, по словам астролога, достаточно рано начнет самостоятельно зарабатывать. Она будет иметь высокий уровень дохода, что неудивительно, учитывая ее внутреннюю силу, смелость и уверенность в себе.

Астролог также предсказала принцессе Шарлотте достаточно счастливый брак. Несмотря на то что муж будет связью из прошлых жизней, она выберет его рассудком. Брак будет гармоничным, супруги многого добьются собственным трудом и упорством.

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