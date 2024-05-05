Астролог Забелло предсказала принцессе Шарлотте работу дизайнера: «Будет востребована на мировом уровне»

Принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press

Эксперт считает, что дочь принца Уильяма ждет большое будущее.

Принцесса Шарлотта, правнучка королевы Елизаветы II, привлекает внимание многих поклонников британской королевской семьи. Она больше других членов семьи похожа на знаменитую королеву, и многие предсказывают ей такое же великое будущее. 

Сайт Teleprogramma.pro попросил ведического астролога Татьяну Забелло посмотреть гороскоп принцессы Шарлотты и рассказать о ее будущем.

По словам астролога, принцесса Шарлотта — очень творческая личность. Она будет прекрасно разбираться в тканях, ей захочется сделать окружающий мир еще красивее. То есть будущая профессия Шарлотты может быть связана с дизайном или архитектурой помещений, а также с дизайном одежды. Также она будет знатоком парфюмерии. И это тоже может стать ее работой.

«Ее правящее божество — Тваштар, небесный архитектор, создатель всего красивого, что нас окружает. Поэтому ее работа будет связана или с дизайном, или с пошивом одежды. Она, как специалист, будет востребована на мировом уровне в этой области», — пояснила Забелло.

Принцесса, по словам астролога, достаточно рано начнет самостоятельно зарабатывать. Она будет иметь высокий уровень дохода, что неудивительно, учитывая ее внутреннюю силу, смелость и уверенность в себе.

Астролог также предсказала принцессе Шарлотте достаточно счастливый брак. Несмотря на то что муж будет связью из прошлых жизней, она выберет его рассудком. Брак будет гармоничным, супруги многого добьются собственным трудом и упорством.

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