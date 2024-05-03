Диетолог Мойсенко пояснила, нужно ли пить 9 кружек воды, как сказала Утяшева: «Зависит от массы тела»

Известная телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева поделилась в своем Telegram-канале рекомендацией пить женщинам по 9 чашек воды в день, ссылаясь на исследования Гарварда.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro подтвердила, что вода действительно крайне необходима для здоровья как женщин, так и мужчин. Однако, по ее словам, количество воды, которое нужно пить, должно зависеть от массы тела человека.

«Вода — это главный компонент, который обеспечивает нам хороший уровень обменных процессов и поддерживает наше здоровье», — подчеркнула Мойсенко.

Она также отметила, что на сегодняшний день медицина пришла к более точному выводу: человеку необходимо пить 20–30 граммов воды на 1 кг веса в сутки.

«Мы пьем воду между приемами пищи, но не запиваем ею еду. Прекращаем пить воду за 20 минут до еды и начинаем снова пить спустя час после еды», — добавила Мойсенко.

Врач также уточнила, что, кроме воды, можно пить чай и травяные отвары, которые мы любим, но не более двух чашек в день.

«Воду мы не заменяем на кофе и не заменяем на какие-то другие напитки», — подчеркнула она.

В заключение Мойсенко отметила, важно понимать, что каждый человек индивидуален, и количество воды, которое нужно пить, должно быть обязательно определено в соответствии с его весом и потребностями.

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