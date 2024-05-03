Миллионный гонорар и непривычное название: как Френсиса Форда Копполу «заставили» снять фильм «Крестный отец 2»

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, на какие уступки пришлось идти продюсерам фильма «Крестный отец 2» (1974), чтобы Фрэнсис Форд Коппола снял вторую часть легендарной кинотрилогии, которая в итоге принесла ему премию «Оскар» за режиссерскую работу.

«Коппола мне лично рассказывал эту историю. Он не хотел снимать сиквел. Когда к нему пришли продюсеры, режиссер всячески отказывался. Они настаивали, и тогда он решил выдвинуть им заведомо невыполнимые условия, чтобы они отстали. Первое условие — право на окончательный монтаж (Final Cut) должно быть у него. В Голливуде всегда право на Final Cut у продюсеров. На это продюсеры согласились», — заявил кинокритик.

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Второе условие Фрэнсиса Форда Копполы заключалось в том, чтобы гонорар за сценарий был миллион долларов. Продюсерам пришлось согласиться и на это.