Кинокритик Шнейдеров о привычке режиссеров снимать одних и тех же актеров: «Раньше везде были Хабенский и Безруков, а теперь — Александр Петров»

Актриса Мария Аронова раскритиковала очередной сиквел фильма «Лед». Она считает, что в картине «Лед-3» нет развития истории, и долгое время не хотела участвовать в съемках. Вместе с Ароновой во всех частях трилогии сыграл Александр Петров.

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров, рассуждая в беседе с Teleprogramma.pro о современном российском кинематографе, отметил тенденцию снимать в фильмах одних и тех же талантливых актеров. По мнению эксперта, со временем эти актеры могут просто надоесть зрителям.

«У меня есть приятель, который разбирает фильмы. И в конце разбора он пишет кратко: «за» или «против». Один фильм он оценил положительно, написав: «Нет Александра Петрова». У нас одно время был везде Виктор Сухоруков, потом были везде Константин Хабенский и Сергей Безруков. Сейчас Петров, который даже Весельчака У сыграл в «Сто лет тому вперед», — заявил кинокритик.

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Он также выразил мнение, что съемки сиквелов успешных кинолент — это идеи продюсеров.