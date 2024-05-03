Кинокритик Шнейдеров о привычке режиссеров снимать одних и тех же актеров: «Раньше везде были Хабенский и Безруков, а теперь — Александр Петров»

Александр Петров стал новым любимцем российских режиссеров. Фото: Global Look Press  

Актеру достаются главные роли во многих фильмах.

Актриса Мария Аронова раскритиковала очередной сиквел фильма «Лед». Она считает, что в картине «Лед-3» нет развития истории, и долгое время не хотела участвовать в съемках. Вместе с Ароновой во всех частях трилогии сыграл Александр Петров

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров, рассуждая в беседе с Teleprogramma.pro о современном российском кинематографе, отметил тенденцию снимать в фильмах одних и тех же талантливых актеров. По мнению эксперта, со временем эти актеры могут просто надоесть зрителям.

«У меня есть приятель, который разбирает фильмы. И в конце разбора он пишет кратко: «за» или «против». Один фильм он оценил положительно, написав: «Нет Александра Петрова». У нас одно время был везде Виктор Сухоруков, потом были везде Константин Хабенский и Сергей Безруков. Сейчас Петров, который даже Весельчака У сыграл в «Сто лет тому вперед», — заявил кинокритик. 

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Он также выразил мнение, что съемки сиквелов успешных кинолент — это идеи продюсеров. 

«Крайне редко бывает, что режиссеры хотят снять продолжение, это продюсерская игра. Эксплуатация удачной идеи и попытка заработать деньги», — считает Шнейдеров.

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