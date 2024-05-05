Александр Панкратов-Черный о съемках в сериале «По законам военного времени»: «Руль влево – въехал в забор, машину разбил, себя разбил»

На Первом канале продолжается показ одного из самых рейтинговых проектов – исторической драмы «По законам военного времени». По сути, седьмой сезон картины стал приквелом четвертого.
Действие фильма происходит на территории Литвы осенью 1944 года. Майора Елагину (Екатерина Климова) и старшину Федоренко (Александр Панкратов-Черный) во фронтовом штабе ожидают новые назначения.
Народный артист Российской Федерации, исполнивший в проекте главную роль, Александр Панкратов-Черный в разговоре с Teleprogramma.pro поделился секретом успеха сериала и своим отношением к нему.
О популярности сериала
- Александр Васильевич, вы, наряду с Катей Климовой, старожил сериала. Сами ожидали, что по «Законам военного времени» растянется на семь сезонов?
- Года два назад мы вроде как закончили сериал. По сюжету наши герои были уже на германской территории в славном мае 1945 года, моему Федоренко присвоили звание лейтенанта, и он усыновил немецкого мальчика. И, вдруг, месяца через два после окончания съемок, мне звонит продюсер сериала и говорит: «Александр Васильевич, готовьтесь. Будем снимать еще восемь серий. Пришло много писем от фронтовиков, которые хотели бы, чтобы мы показали события во время Великой Отечественной войны в Латвии и Литве». А для меня любые просьбы от фронтовиков – это святое.
- И все же, как сами думаете, почему у проекта такая устойчивая популярность?
- Во-первых, не в обиду своим коллегам, другим кинематографистам, скажу, что сериалы про полицейских и якобы криминальную структуру российского государства – зрителям уже поднадоели. А героические военные события, когда люди теряли близких, теряли друзей, себя теряли ради спасения Отечества и защиты Родины, были словно подзабыты, хотя там историй, причем важных историй, более чем достаточно. Атмосфера в Одессе, в том же Ростове во время Великой Отечественной крайне мало была отображена в кино. А события в Прибалтике? Условно, кто такие лесные братья? Как зарождался неонацизм в той стороне? А это важнейшие вопросы духовного значения. И прекрасно, что «По законам военного времени» раскрывает эти страницы истории.
«Только мы с Катей остаемся»
- Как вам в тандеме с Екатериной Климовой? Не устали друг от друга?
- На проекте меняются режиссеры, актеры, и только мы с Катей остаемся с первого дня. Она замечательная актриса и прекрасный человек. Кстати, все в группе отмечают, что я пользуюсь очень приятным парфюмом. А это подарок Кати. Так что не усталость, а чистое счастье.
Панкратов-Черный доволен работой с Екатериной Климовой. Фото: Первый канал
О персонаже
- А чем вам наиболее по душе ваш герой Федоренко?
- Федоренко – это характер русского человека, абсолютно преданного Отчизне. Где надо он хитрый, частенько немного хвастун, но особо выделяется он своими постоянными шуточками. Как и я сам, кстати. Смех всегда смягчает боль и потери. Если помните, то мой герой в самых первых сериях теряет сразу и жену, и дочку. Поэтому за его смехом большая трагедия, как и его желание всегда помочь детям – это своего рода компенсация за смерть родного ребенка.
- Собственно, он и к Елагиной относится как к дочери...
- Да, с заботой, с уважением, с сочувствием. Она же потеряла любимого человека – мужа, поэтому мой герой ее хорошо понимает и чувствует. Общая судьба, два одиночества.
Ирония судьбы
- У вас еще и особые отношения с автомобилем, который вы ласково называете «Жужжа»…
- У Федоренко после потери близких, машина – это самое родное. Он с ней разговаривает. По сути, вместе с Жужжей он помогает строить счастье другим людям. Хотя я сам совсем не водитель. Был у меня случай когда-то на съемках, что чуть не погубил женщину с двумя детьми. На скорости нужно было резко сделать поворот, два дубля прошли нормально, а на третьем отвлекся персонал. И вот еду я привычно, а после поворота мне навстречу неожиданно выскакивает семейство, руль влево – въехал в забор, машину разбил, себя разбил. Да если не брать съемки даже и этот случай, то все-таки за рулем я рассеянный, отвлекаюсь, три своих машины исковеркал, поэтому больше не вожу. А вот роли последние почти все приходиться играть за рулем. Такая вот ирония судьбы.
Александр Панкратов-Черный рассказал, что очень плохо водит автомобиль. Фото: Первый канал
Поддержка бойцов
- Сериал заиграл особыми красками, учитывая общую нынешнюю ситуацию, правда же?
- Есть такое дело. И если немного отвлечься от кино, то часто езжу по госпиталям, встречаюсь с ребятами, которые воют, ну и которые после ранений. Делал это всегда – и во времена Афганистана, и после Чечни. Поддержка артистов всегда уместна, это и отвлечение для ребят, повод для улыбки и позитивного настроя. Надеюсь, что и новый сезон «По законам военного времени» добавит им градус тепла и гордости. Как и всем остальным зрителям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».