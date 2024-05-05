Александр Панкратов-Черный о съемках в сериале «По законам военного времени»: «Руль влево – въехал в забор, машину разбил, себя разбил»

На Первом канале продолжается показ одного из самых рейтинговых проектов – исторической драмы «По законам военного времени». По сути, седьмой сезон картины стал приквелом четвертого.

Действие фильма происходит на территории Литвы осенью 1944 года. Майора Елагину (Екатерина Климова) и старшину Федоренко (Александр Панкратов-Черный) во фронтовом штабе ожидают новые назначения.

Народный артист Российской Федерации, исполнивший в проекте главную роль, Александр Панкратов-Черный в разговоре с Teleprogramma.pro поделился секретом успеха сериала и своим отношением к нему.

О популярности сериала

- Александр Васильевич, вы, наряду с Катей Климовой, старожил сериала. Сами ожидали, что по «Законам военного времени» растянется на семь сезонов?

- Года два назад мы вроде как закончили сериал. По сюжету наши герои были уже на германской территории в славном мае 1945 года, моему Федоренко присвоили звание лейтенанта, и он усыновил немецкого мальчика. И, вдруг, месяца через два после окончания съемок, мне звонит продюсер сериала и говорит: «Александр Васильевич, готовьтесь. Будем снимать еще восемь серий. Пришло много писем от фронтовиков, которые хотели бы, чтобы мы показали события во время Великой Отечественной войны в Латвии и Литве». А для меня любые просьбы от фронтовиков – это святое.

- И все же, как сами думаете, почему у проекта такая устойчивая популярность?

- Во-первых, не в обиду своим коллегам, другим кинематографистам, скажу, что сериалы про полицейских и якобы криминальную структуру российского государства – зрителям уже поднадоели. А героические военные события, когда люди теряли близких, теряли друзей, себя теряли ради спасения Отечества и защиты Родины, были словно подзабыты, хотя там историй, причем важных историй, более чем достаточно. Атмосфера в Одессе, в том же Ростове во время Великой Отечественной крайне мало была отображена в кино. А события в Прибалтике? Условно, кто такие лесные братья? Как зарождался неонацизм в той стороне? А это важнейшие вопросы духовного значения. И прекрасно, что «По законам военного времени» раскрывает эти страницы истории.

«Только мы с Катей остаемся»

- Как вам в тандеме с Екатериной Климовой? Не устали друг от друга?

- На проекте меняются режиссеры, актеры, и только мы с Катей остаемся с первого дня. Она замечательная актриса и прекрасный человек. Кстати, все в группе отмечают, что я пользуюсь очень приятным парфюмом. А это подарок Кати. Так что не усталость, а чистое счастье.