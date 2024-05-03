Режиссер Шнейдеров о фильме «Лед-3», который Мария Аронова назвала «идиотизмом»: «Там все высосано из пальца»

Народная артистка России Мария Аронова раскритиковала фильм «Лед-3», в котором сыграла тренера по фигурному катанию. Очередной сиквел довольно успешной ленты «Лед» (2017 г.) про любовь фигуристки и хоккеиста она назвала «настоящим идиотизмом».

Актриса призналась, что не собиралась участвовать в съемках, но ее уговорили коллеги по цеху. По словам Ароновой, история та же самая, просто изменили имена героев, поэтому режиссер, продюсеры и актеры, по сути, «бегают как цирковые лошади по кругу».

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Teleprogramma.pro отметил, что история франшиз и долгоиграющих проектов в кинематографе давняя.

«Было множество «Кошмаров на улице Вязов» и «Пиратов Карибского моря». То же «Такси» Люка Бессона (серия комедийных боевиков, состоящая из пяти фильмов. — Прим. ред.). После любого успешного проекта продюсеры, как правило, решают снять продолжение, но далеко не каждый сиквел удачный. Если какая-то идея зашла в голову зрителям и они принесли много денег из своих карманов, то гораздо проще и легче эксплуатировать старую идею, чем реализовывать новую и ждать, зайдет она или не зайдет. В некоторых случаях это получается хорошо, в некоторых плохо», — заявил кинокритик.

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По его словам, «Терминатор-2: Судный день» и «Крестный отец-2», например, оказались гораздо лучше первых фильмов, но дальше, как правило, все «идет ниже и ниже».