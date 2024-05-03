«Печаль и неуверенность в глазах»: роман 18-летнего сына Дубцовой с дочерью клипмейкера Худякова обречен — вердикт профайлера

Сын Ирины Дубцовой, 18-летний Артем, встречается с 17-летней Тоней, дочерью известного клипмейкера Павла Худякова. На днях пара выложила в соцсетях фото, сделанные на курорте в Дубае. На одном из снимков девушка целует Артема в щеку посреди пустыни. О своем романе влюбленные объявили еще несколько месяцев назад. При этом дочь Худякова живет и учится в США, а сын Дубцовой — в России.

Профайлер Илья Анищенко оценил, насколько искренние отношения испытывают друг к другу Тоня и Артем и может ли их роман перерасти в нечто серьезное. Проанализировав фотографии, эксперт пришел к выводу, что у пары «осторожные отношения», а фото, скорее всего, выложены для показа публике.

«Потому что сильных чувств, таких сильных объятий, ярких искренних улыбок у нее и у него я не вижу. Для начала отношений подобные фотографии — это нормально. Причем они здесь больше «показушные», направлены на зрителя. Нет такого, чтобы они смотрели друг другу в глаза или очень сильно друг друга обнимали. Улыбки натянуты где-то местами», — отметил Анищенко в беседе с Teleprogramma.pro.

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Он пояснил, что оценивает счастье по нескольким параметрам, в данном случае их нет.