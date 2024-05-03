«Печаль и неуверенность в глазах»: роман 18-летнего сына Дубцовой с дочерью клипмейкера Худякова обречен — вердикт профайлера

Сын Ирины Дубцовой, 18-летний Артем, встречается с 17-летней Тоней, дочерью известного клипмейкера Павла Худякова. На днях пара выложила в соцсетях фото, сделанные на курорте в Дубае. На одном из снимков девушка целует Артема в щеку посреди пустыни. О своем романе влюбленные объявили еще несколько месяцев назад. При этом дочь Худякова живет и учится в США, а сын Дубцовой — в России.
Профайлер Илья Анищенко оценил, насколько искренние отношения испытывают друг к другу Тоня и Артем и может ли их роман перерасти в нечто серьезное. Проанализировав фотографии, эксперт пришел к выводу, что у пары «осторожные отношения», а фото, скорее всего, выложены для показа публике.
«Потому что сильных чувств, таких сильных объятий, ярких искренних улыбок у нее и у него я не вижу. Для начала отношений подобные фотографии — это нормально. Причем они здесь больше «показушные», направлены на зрителя. Нет такого, чтобы они смотрели друг другу в глаза или очень сильно друг друга обнимали. Улыбки натянуты где-то местами», — отметил Анищенко в беседе с Teleprogramma.pro.
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Он пояснил, что оценивает счастье по нескольким параметрам, в данном случае их нет.
«Здесь меня смущает печаль и неуверенность в глазах молодого человека. Может быть, это связано с возрастом или нежеланием публичности. Возможно, ему не нравится, что приходится это выкладывать. Но на его лице улыбки вообще нет. Губы часто растянуты и поджаты, нижние веки расслаблены, такая печаль возникает где-то.
Я думаю, здесь все-таки больше игра на публику, покрасоваться перед подписчиками, нежели какие-то сильные чувства. И, судя по тому, что я вижу, пока не особо верю, что это долго продлится и перерастет в какую-то настоящую, сильную любовь», — резюмировал Илья Анищенко.