Профайлер Анищенко о Пугачевой и Галкине*: «Разлад между ними появился в декабре»

«Что между ними происходит?» — этот вопрос все чаще задают пользователи Сети, рассматривая последние фотографии Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Пользователи стали замечать, что знаменитая чета все больше отдаляется друг от друга, улыбки у них все чаще натянуты, а позы выглядят искусственными.
Неужели между знаменитыми супругами возник разлад? Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на анализе жестов, взглядов и мимики, поделился своими наблюдениями по этому поводу с Teleprogramma.pro. Эксперт изучил несколько фотографий знаменитостей в соцсетях и подтвердил подозрения соотечественников.
«По этой фотографии можно заподозрить, что Пугачева как-то отдалилась от Галкина*», — сказал профайлер.
Илья Анищенко обратил внимание на то, что улыбки на последних фотографиях звезд выглядят натянутыми, в их глазах отсутствует тепло. Алла Пугачева старается отстраниться от мужа.
«На фото от 24 декабря у Галкина* хорошая улыбка, широкая, а вот у Пугачевой не совсем. Видно, что ситуация ей не комфортна», — отметил профайлер.
Он также обратил внимание на то, что Пугачева хватает стул, как бы пытаясь держаться подальше от супруга.
«В начале декабря вообще на ее лице пропала улыбка, появилось странное выражения лица. Надо искать какой-то разлад между ними в этот период», — посоветовал Илья Анищенко.
По наблюдениям профайлера, мимика Аллы Борисовны изменилась, стала натянутой, напряженной, когда рядом с ней появляется супруг. Звезда перестала обнимать своего избранника, тянуться к нему, чаще отдаляется и старается отстраниться.
Очевидно, что Пугачева находится в каком-то стрессе. Не исключено, что происходит это из-за испортившихся отношений с мужем. Но также стоит учитывать и другие факторы, вроде личного здоровья, подчеркнул эксперт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.