Профайлер Анищенко о Пугачевой и Галкине*: «Разлад между ними появился в декабре»

«Что между ними происходит?» — этот вопрос все чаще задают пользователи Сети, рассматривая последние фотографии Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Пользователи стали замечать, что знаменитая чета все больше отдаляется друг от друга, улыбки у них все чаще натянуты, а позы выглядят искусственными.

Неужели между знаменитыми супругами возник разлад? Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на анализе жестов, взглядов и мимики, поделился своими наблюдениями по этому поводу с Teleprogramma.pro. Эксперт изучил несколько фотографий знаменитостей в соцсетях и подтвердил подозрения соотечественников.