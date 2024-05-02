Профайлер Анищенко о Пугачевой и Галкине*: «Разлад между ними появился в декабре»

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Супругам все сложнее скрывать, что в их отношениях не все гладко.

«Что между ними происходит?» — этот вопрос все чаще задают пользователи Сети, рассматривая последние фотографии Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Пользователи стали замечать, что знаменитая чета все больше отдаляется друг от друга, улыбки у них все чаще натянуты, а позы выглядят искусственными.

Неужели между знаменитыми супругами возник разлад? Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на анализе жестов, взглядов и мимики, поделился своими наблюдениями по этому поводу с Teleprogramma.pro. Эксперт изучил несколько фотографий знаменитостей в соцсетях и подтвердил подозрения соотечественников.

«По этой фотографии можно заподозрить, что Пугачева как-то отдалилась от Галкина*», — сказал профайлер. 

Алла Пугачева с мужем. Фото: vk.com/allaprimadonna

Илья Анищенко обратил внимание на то, что улыбки на последних фотографиях звезд выглядят натянутыми, в их глазах отсутствует тепло. Алла Пугачева старается отстраниться от мужа.

«На фото от 24 декабря у Галкина* хорошая улыбка, широкая, а вот у Пугачевой не совсем. Видно, что ситуация ей не комфортна», — отметил профайлер. 

Он также обратил внимание на то, что Пугачева хватает стул, как бы пытаясь держаться подальше от супруга.

Алла Пугачева с мужем. Фото: vk.com/allaprimadonna

«В начале декабря вообще на ее лице пропала улыбка, появилось странное выражения лица. Надо искать какой-то разлад между ними в этот период», — посоветовал Илья Анищенко.

По наблюдениям профайлера, мимика Аллы Борисовны изменилась, стала натянутой, напряженной, когда рядом с ней появляется супруг. Звезда перестала обнимать своего избранника, тянуться к нему, чаще отдаляется и старается отстраниться. 

Очевидно, что Пугачева находится в каком-то стрессе. Не исключено, что происходит это из-за испортившихся отношений с мужем. Но также стоит учитывать и другие факторы, вроде личного здоровья, подчеркнул эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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