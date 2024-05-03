Снега не будет, но возможны дожди: какая погода ожидается в Москве на Пасху и 9 Мая

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал Teleprogramma.pro, какая погода прогнозируется в Москве на следующей неделе.
На европейской части России сейчас установилась холодная погода, в Поволжье ожидается мокрый снег и заморозки. Виной тому стал циклон, который затягивает воздушные массы из Арктики. Температура в первой декаде мая будет на 5–8 градусов ниже климатической нормы.
По словам Старкова, согласно предварительному прогнозу, снег в Москве не ожидается, но не исключены дожди и будет довольно прохладно.
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«С 3 по 5 мая будет холодная погода. Дожди ожидаются 5 мая и могут быть также 7-го и 8-го числа. А 3 и 4 мая — без осадков. Что касается 9 мая, то ожидается неустойчивая прохладная погода. Вероятны небольшие дожди», — заявил специалист.