«Температура на восемь градусов ниже нормы»: россиянам пообещали холодную погоду вплоть до 10 мая

В ряде российских регионов май начался с резкого похолодания. Так, в Новосибирской области выпал мокрый снег. Снежную пятницу, 3 мая, и заморозки до минус пяти градусов обещают в Чувашии.
Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео», рассказал Teleprogramma.pro, в чем причина такого резкого изменения погоды. По словам специалиста, значительное похолодание охватывает всю европейскую территорию России, включая Поволжье, и даже распространяется на Урал и Западную Сибирь.
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«Летняя жара уже не стоит и на юге России. Туда тоже приходит похолодание. Причиной является глубокий и обширный циклон, область низкого давления с центром над севером России. Он затягивает холодный воздух из Арктики. Температурный фон в течение всей первой декады мая прогнозируется на три-пять градусов, а местами даже на шесть-восемь градусов ниже климатической нормы», — сообщил Старков.