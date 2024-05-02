«Температура на восемь градусов ниже нормы»: россиянам пообещали холодную погоду вплоть до 10 мая

В ряде российских регионов май начался с резкого похолодания. Так, в Новосибирской области выпал мокрый снег. Снежную пятницу, 3 мая, и заморозки до минус пяти градусов обещают в Чувашии.

Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео», рассказал Teleprogramma.pro, в чем причина такого резкого изменения погоды. По словам специалиста, значительное похолодание охватывает всю европейскую территорию России, включая Поволжье, и даже распространяется на Урал и Западную Сибирь.

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