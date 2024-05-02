Блиновская намерена стать банкротом из-за задолженности в 1,4 миллиарда рублей

В федеральном реестре появились данные о том, что «королева марафонов» Елена Блиновская планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Это решение связано с ее текущей налоговой задолженностью, которая составляет 1 391 029 294 рубля, включая пени и штрафы.

Ольга Винклер, юрист и член союза юристов-блогеров, объяснила сайту Teleprogramma.pro, что Верховный суд РФ уже давал разъяснения в рамках дела № А79-4079/2019 о том, что должник имеет право обратиться с заявлением о собственном банкротстве независимо от правовой природы долга. Это следует из статьи 213.4 закона о банкротстве.

При подаче заявления о признании себя банкротом Блиновской необходимо будет доказать, что она не в состоянии исполнить свои денежные обязательства в установленный срок, и что она отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

«Процедура банкротства является сложной и длительной, в ходе которой финансовый управляющий выявляет и пресекает незаконные сделки, проверяет финансовое положение должника и реализует его имущество. Однако процедура банкротства также позволяет приостановить начисление пени и неустоек на суммы начисленных штрафов. Учитывая сумму долга и сложившуюся ситуацию, процедура банкротства может быть действительно единственным верным вариантом освобождения должника от непосильных долговых обязательств», — прокомментировала эксперт.

Напомним, Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области, является российским блогером, предпринимателем, телеведущей.

Блиновская получила известность как главная инфоцыганка России, по мнению российских и зарубежных СМИ. С апреля 2023 года она проходит в качестве обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств. С января 2024 года пребывает в СИЗО. У нее четыре ребенка, замужем.

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