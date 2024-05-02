О новом авто 22-летней Карнавал автоэксперт Сараев: «Стоит 18 миллионов рублей, хорошее BMW M4»

Валя Карнавал, одна из самых популярных блогеров в России, недавно приобрела себе роскошный автомобиль. Ее выбор пал на кабриолет оттенка хурмы марки BMW М4. Несмотря на то что Вале всего 22 года, она продолжает успешно зарабатывать. И это при том, что на некоторые соцсети наложены серьезные ограничения.

«Это хорошая М4-купе. Новая такая в базовой комплектации стоит около 18 миллионов рублей из наличия и около 15 миллионов при покупке из поставки. Эта машина в хорошей комплектации. Эксклюзивный цвет, салон в цвете «слоновая кость», хорошие дорогие коленные диски», — прокомментировал покупку Вали Карнавал автоэксперт Евгений Сараев специально для сайта Teleprogramma.pro.

Валя Карнавал продолжает удивлять своих поклонников не только своими творческими успехами, но и умением выбирать роскошные вещи. Ее новый автомобиль — яркое тому подтверждение.

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