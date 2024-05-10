Заправьте штаны в носки и запаситесь репеллентом: как избежать встречи с клещами на природе и что делать, если клещ укусил

С наступлением теплых дней, когда люди все чаще выбираются на природу, возрастает и активность различных паразитов, среди которых особую опасность представляют клещи. Эти кровососущие насекомые могут быть переносчиками серьезных заболеваний, поэтому важно знать основные принципы защиты от них.

Задумываться о мерах предосторожности следует уже с приходом первых теплых дней, когда среднесуточная температура воздуха становится плюсовой. Именно в это время клещи выходят из зимней спячки и начинают активно искать источники пищи. Наибольшую активность они проявляют при дневной температуре около +10 градусов.

В большинстве российских регионов сезон активности клещей начинается в середине апреля, достигая своего пика в мае-июне, когда устанавливается комфортная для них температура (около +20 градусов). Клещи продолжают бодрствовать до октября, пока не наступят первые заморозки.

Как съездить на природу и обойтись без неприятной встречи с клещами, как защититься от них и что делать, если укуса избежать не удалось, Teleprogramma.pro рассказал врач-дезинфектолог , директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин .

Выбирайте правильную одежду

«Лучше всего защититься помогает одежда. Следует выбирать брюки и верх с длинными рукавами, чтобы были хороши закрыты руки и ноги. Желательно, чтобы и сверху и снизу были какие-либо манжеты. Самый главный лайфхак — это заправлять штаны в носки», — объяснил специалист.

Но, несмотря на все принятые меры, необходим тщательный осмотр. Обязательно осмотрите свою одежду и своего соседа.