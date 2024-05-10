Заправьте штаны в носки и запаситесь репеллентом: как избежать встречи с клещами на природе и что делать, если клещ укусил

С наступлением теплых дней, когда люди все чаще выбираются на природу, возрастает и активность различных паразитов, среди которых особую опасность представляют клещи. Эти кровососущие насекомые могут быть переносчиками серьезных заболеваний, поэтому важно знать основные принципы защиты от них.
Задумываться о мерах предосторожности следует уже с приходом первых теплых дней, когда среднесуточная температура воздуха становится плюсовой. Именно в это время клещи выходят из зимней спячки и начинают активно искать источники пищи. Наибольшую активность они проявляют при дневной температуре около +10 градусов.
В большинстве российских регионов сезон активности клещей начинается в середине апреля, достигая своего пика в мае-июне, когда устанавливается комфортная для них температура (около +20 градусов). Клещи продолжают бодрствовать до октября, пока не наступят первые заморозки.
Как съездить на природу и обойтись без неприятной встречи с клещами, как защититься от них и что делать, если укуса избежать не удалось, Teleprogramma.pro рассказал
Выбирайте правильную одежду
«Лучше всего защититься помогает одежда. Следует выбирать брюки и верх с длинными рукавами, чтобы были хороши закрыты руки и ноги. Желательно, чтобы и сверху и снизу были какие-либо манжеты. Самый главный лайфхак — это заправлять штаны в носки», — объяснил специалист.
Но, несмотря на все принятые меры, необходим тщательный осмотр. Обязательно осмотрите свою одежду и своего соседа.
«По поводу отпугивания. Клещи боятся запахов инсектицидов, все народные средства неэффективны. Одежду нужно обрабатывать правильными репеллентами. Если так получилось, что репеллентов нет, можно воспользоваться любыми инсектицидами, которыми вы обрабатываете сад.
Но главная мысль, которую хотелось бы до всех донести: можно обрабатывать просто свой участок, полосу снаружи. И тогда о клещах можно уже не беспокоиться. В этой зоне вы уже будете в безопасности и не придется применять другие средства защиты», — рассказал он.
Отправляясь в лес, следует правильно одеться и обработать одежду от клещей. Фото: Global Look Press
Мой дом — моя крепость
Специалист объяснил, как правильно следует защищать свой участок от паразитов, если вы собираетесь отдыхать на природе.
«На участке от клещей нужно опрыскивать инсектицидами траву и внешний периметр территории. От комаров — наиболее эффективно опрыскивать канавы, ямы с водой и прочие водоемы поблизости», — объяснил он.
Если вы боитесь, что клещи проникнут в квартиру, можно использовать москитные сетки и фумигаторы. Но их нужно включать правильно, например перед сном, и потом выключать.
Но всем ли регионам следует опасаться неприятной встречи? Эксперт пояснил, что есть более уязвимые территории, там следует соблюдать все правила безопасности по максимуму.
«Большая вероятность встретить в лесных и таежных регионах. За последние годы и десятилетия ареал немного расширяется, увеличивается численность клещей, но главное, что существенно растет инфицированность клещей различными (клещевыми) инфекциями. Соответственно регистрируется большее число присасываний клещей к людям и растет заболеваемость», — говорит Николай.
Если следовать советам специалиста, отдых на природе не будет омрачен встречей с опасными паразитами. Фото: Global Look Press
Что делать, если клещ все же укусил?
К сожалению, иногда случается так, что никакие меры защиты не помогли. Клеща можно не заметить при осмотре, а укус его практически безболезненный, и его легко пропустить. Что же делать, если вы обнаружили уже впившегося паразита?
«Нужно вытащить его как можно скорее, любыми подручными средствами, и положить в закрытую емкость. Чтобы отдать на исследование. Дальше, если результат отрицательный, расслабиться. Если положительный — к врачу», — объяснил специалист.
В этой ситуации, по словам эксперта, есть три важных «не»:
- не выбрасывать,
- не лениться отдавать на исследование,
- не игнорировать поход к врачу.
Чем может быть опасен укус клеща?
Далеко не всегда укус клеща чреват заражением, но следует все же помнить, в каких регионах выше шанс заразиться той или иной инфекцией.
Если вы отдыхаете в столице или Подмосковье, вы рискуете встретить паразита, переносящего клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.
Именно поэтому важно как можно скорее отдать клеща на исследование, чтобы знать, к чему быть готовым.