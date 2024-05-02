«Серые» детали и дорогой ремонт: что ждет обладателей iPhone, на которые больше не ставят оригинальные запчасти

В российских сервисных центрах закончились оригинальные детали для устройств компании Apple. Речь, прежде всего, идет о Macbook и iPhone. Сами сервисные центры Apple продолжают работать в нашей стране, несмотря на то что производитель уже два года не поставляет свои запчасти в Россию.

Маркетолог Арсен Даллакян считает, что у обладателей «яблочной» техники не должно быть поводов для беспокойства.

«Будут ввозить «серые» детали. Такая практика уже реализована во многих ремонтных сервисах в РФ. Рынок найдет способ осуществлять ремонт, но с альтернативными деталями. И ремонт просто станет дороже. Разовьется еще сильнее рынок покупки поврежденных и бывших в употреблении телефонов, которые используют на запчасти», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По его мнению, на спрос отсутствие ремонтных запчастей не повлияет: россияне не перестанут покупать гаджеты Apple, поставляемые сейчас в рамках параллельного импорта.