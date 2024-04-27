Звезда «Универа» Валентина Рубцова о хейтерах: «Кроме дивана и Интернета ничего в жизни не видят»

Актриса Валентина Рубцова, прославившаяся благодаря ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что уже давно перестала читать комментарии подписчиков в соцсетях и не обижается на негативные сообщения. По словам Рубцовой, хейтеры не те люди, к мнению которых она должна прислушиваться.

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«Я не могу даже на них злиться. Ну вот идете вы по улице, лает какой-то пес. Вы проходите мимо. Похожая ситуация с хейтерами. Собачка лает, караван идет. И я же актриса, поэтому представляю, какая несчастная жизнь может быть у этого человека. Он, кроме дивана и Интернета, больше ничего в жизни не видит. Возможно, его никто не любит, никогда хорошего ему не говорили и никогда он не выезжал из своего города. Поэтому я не могу обижаться, злиться. Пожалела, пошла дальше. Поэтому я просто не читаю. Это незачем», — заявила актриса.

Она отметила, что ее интересует только конструктивная и аргументированная критика от близких людей.