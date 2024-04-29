Мраморный пасхальный кулич в шоколадно-апельсиновой глазури: изысканный рецепт от Бельковича

Телеведущий и шеф-повар Александр Белькович поделился с Teleprogramma.pro рецептом необычного мраморного кулича. Готовится такая выпечка из двух видов теста: белого и шоколадного.
Для приготовления белого теста понадобятся 400 граммов муки, 120 граммов сахара и такое же количество сливочного масла, три яйца, 80 миллилитров молока комнатной температуры, семь граммов сухих дрожжей, 60 граммов темного изюма, щепотка соли.
Для шоколадного теста возьмите такие же ингредиенты, добавив к ним 100 граммов какао-порошка. Глазурь готовится из 50 граммов белого шоколада, чайной ложки растительного масла и цедры апельсина.
Сначала приготовьте белое тесто. Разбейте яйца, добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Перемешайте. Смешайте сухие ингредиенты и пересыпьте в жидкие, потом добавьте изюм. Шоколадное тесто готовится по аналогичной схеме. Накройте тесто пленкой и оставьте на час, потом разделите каждое на два куска.
Раскатайте в лепешку одну часть шоколадного теста. Сделайте то же самое с одной частью белого. Шоколадную лепешку положите на белую и скатайте в рулет.
Фото: телеканал СТС
Разрежьте его на две части, каждую сверните в спираль, а потом в форму улитки и положите в формочки для выпечки. То же самое сделайте с оставшимися частями. Поставьте формы в теплое место. Когда куличи поднимутся, отправьте их выпекаться в духовку. Готовятся они примерно сорок минут.
В это время растопите шоколад, добавьте в него растительное масло и перемешайте. Покройте глазурью остывшие куличи, а сверху посыпьте натертой цедрой апельсина.