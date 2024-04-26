Гребенкина о будущем фильме Андреасяна: «История Костомарова вдохновит многих»

Известная фигуристка Анастасия Гребенкина поддержала идею создания документального фильма о Романе Костомарове. Режиссером картины выступит Сарик Андреасян. По словам Гребенкиной, такой фильм необходим, поскольку он способен помочь людям не опускать руки и никогда не сдаваться. Фигуристка считает, что фильм о Костомарове может стать вдохновением для всех, кто столкнулся с трудностями на своем пути.

«Роман Костомаров — символ борьбы и преодоления. Его история вдохновит многих людей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Я уверена, что этот фильм будет иметь огромный успех и поможет многим найти в себе силы для продолжения борьбы», — заявила Гребенкина.

Фильм расскажет о том, как Костомаров боролся за свою жизнь, преодолевая физические и психологические трудности. Несмотря на ампутацию конечностей, он смог выйти на лед и преодолеть свои внутренние зажимы и комплексы, а также серьезные физические ограничения.

«Такие фильмы нужны, обязательно нужны людям для того, чтобы эмоционально их поддерживать, чтобы они видели, что такое настоящий спортсмен. И вообще, как это все происходит у настоящих спортсменов с их силой воли и характера», — подчеркнула Гребенкина.

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