Психолог о запоздалых извинениях Алсу за нечестную победу дочери на «Голосе»: «Дети тоже могут давить»

Певица Алсу вспомнила скандал пятилетней давности после победы ее дочери на шоу «Голос. Дети». Микелла Абрамова стала финалисткой по итогам зрительского голосования. Но многие россияне посчитали, что эта победа была куплена.

Алсу заявила, что хотела помочь своему ребенку и попросила подписчиков и звездных друзей помочь набрать голоса. Певица публично извинилась, отметив, что осознала свою ошибку и то, что она поступила несправедливо по отношению к другим участникам.

Психолог Анна Савельева рассказала Teleprogramma.pro, почему Алсу решила принести извинения только спустя несколько лет. По словам специалиста, не у каждого человека есть силы признать свою ошибку сразу, кому-то для этого нужно длительное время. Савельева также считает, что певица не могла избавиться от чувства вины, которое терзало ее.

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