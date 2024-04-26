Владислав Лисовец призвал не носить вошедшие в моду топсайдеры: «Обувь для пожилых людей»

Недавно возглавлявшие список антитрендов топсайдеры снова начали входить в моду. Их можно увидеть на ногах многих фэшн-блогеров.

Стилист Владислав Лисовец назвал топсайдеры одной из самых бесхарактерных вещей в гардеробе любого человека.

«Это вообще не про стиль и не про моду. Вы вряд ли встретите модников в такой обуви. Скорее, для удобства люди выбирают такую обувь. В основном это средний класс, ребята, которые носят бейсболки и укороченные брюки. Это сейчас я описываю приблизительный образ. Не назову ни одного мирового показа, где бы они были сейчас в тренде. Это называется обувь для пожилых людей. Все цвета топпсайдеров, как правило, взрослые: синий, бордовый, темно-коричневый, что еще больше удручает внешний вид», — заявил Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Он отметил, что черные топсайдеры можно носить с шортами и белыми носками, в этом случае такая обувь будет выглядеть довольно симпатично.