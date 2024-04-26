Анита Цой о своей работе в саду: «Изучению круглогодичной теплицы посвятила два года»

Весна — это особое время для известной российской певицы Аниты Цой. Для нее это не просто смена сезонов, это пробуждение природы, оживление всего сущего. Как истинный ценитель природы, Анита проводит много времени в своем огороде, занимаясь посадками и уходом за растениями. Об этом певица рассказала сайту Teleprogramma.pro.

Цой начинает подготовку к новому сезону еще с конца февраля. Она проверяет все свои 14 сезонных теплиц, уделяя внимание их конструкциям, системам подогрева и автополива.

«В прошлом году я не смогла поставить круглогодичную теплицу, изучению которой посвятила два года и которую очень ждала. Но в этом году я держу кулачки, что все получится», — призналась артистка.

В феврале Анита занималась закупкой семян и подготовкой рассады в торфяных горшочках. В ее планах — выращивание пекинской капусты, огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов. Майские праздники для знаменитости — время активных посадок в теплицы, а с конца мая до начала июня она планирует высаживать растения в открытый грунт.

Сегодня все ягодники на ее участке уже открыты — крыжовник, малина, голубика. Скоро начнет цвести клубника. Все растения были подкормлены, побелены и обрезаны.

«Весна для меня — особенная радость. Ведь все вокруг оживает, просыпается. И с каждым повышение градуса температуры в растениях все больше жизни», — сказала Анита Цой.

Она отметила, что времени уже мало и нужно успеть сделать все подкормки и обрезки до наступления сокодвижения.

Анита Цой — настоящий профессионал в области садоводства. Ее любовь к природе и растениям проявляется в каждой мелочи, которую она делает на своем огороде. Это не просто хобби, это образ жизни, который позволяет ей наслаждаться красотой и щедростью природы.

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