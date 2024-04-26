Кандидат медицинских наук Моршинцева подтвердила, что у Пугачевой могли возникнуть псориаз и нейродермит из-за Чернобыля

Гитарист Александр Левшин, который некогда сотрудничал с народной артисткой Аллой Пугачевой, рассказал News.ru, что у певицы после поездки в Чернобыль в 1986 году начались проблемы со здоровьем.

Он заверил, что у Примадонны после гастролей в этой опасной зоне появились псориаз и нейродермит. Юлия Маршинцева, кандидат медицинских наук, прокомментировала эту ситуацию специально для Teleprogramma.pro, заметив, что данные, которые предоставил Александр Левшин, могут соответствовать действительности с медицинской точки зрения.

Юлия Маршинцева подчеркнула, что псориаз и нейродермит часто возникают вследствие пережитого стресса. Кроме того, эксперт уточнила, что последствия Чернобыльской катастрофы могут проявляться в виде различных врожденных патологий, включая пороки сердца и деформации скелета.

«Псориаз — это стрессовое заболевание. Если человек пережил стресс, то запросто он может отразиться на его коже и перейти в хроническую форму. Поэтому, да, такое возможно. Нейродермит — тоже больше стрессовая история, то есть он возникает не из-за влияния радиации, а из-за того, какие человек пережил эмоции», — прокомментировала Юрия Маршинцева.

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