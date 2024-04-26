«Ее душит ностальгия по России, а любовь к отцу не дает покоя»: простит ли Владимир Машков сбежавшую в США дочь — ответ таролога

Уехавшая в США и получившая американское гражданство дочь народного артиста РФ Владимира Машкова, заявила что, несмотря на конфликт с отцом, скучает по нему и хочет обнять. Актриса Мария Машкова сообщила, что много раз пыталась инициировать встречи с ним, но отец не шел на контакт.

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, смогут ли когда-нибудь помириться отец и дочь.

«В душе у Марии Машковой произошел просто коллапс, потому что сейчас ее душит ностальгия по России, и любовь к отцу тоже не дает ей покоя. И вот эта «болтанка», в которую она попала, доведет ее, в общем-то, до неврологических проблем, потому что я не вижу, что она сможет справиться сама», — заявила эксперт.

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По словам Абравитовой, шанс помириться с отцом у Марии есть, но для этого она должна будет «сильно склонить перед ним голову и просить его об этом», потому что у Владимира Машкова очень принципиальная позиция, причем как политическая, так и в отношении решения дочери уехать на Запад.