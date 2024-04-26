Губерниев оценил идею фильма о Костомарове: «Я могу это только приветствовать»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с Teleprogramma.pro своим мнением о выходе фильма Сарика Андреасяна про фигуриста Романа Костомарова. Эксперт уверен, что кинолента будет интересной и вдохновляющей, ведь она расскажет о жизни выдающегося спортсмена, его творческом пути и преодолении трудностей.

Спортивный комментатор считает, что фильм получится «чемпионским» благодаря непосредственному участию самого Романа и его близких.

«Мне кажется, что в любом случае жизнь Романа Костомарова привлекает огромное внимание. Его спортивные заслуги, его звездная карьера и карьера шоумена, все, что случилось потом, это обсуждала буквально вся страна. Поэтому если режиссеру удастся сделать фильм талантливо, все общие переживания, а также Ромины, семьи, врачей, общественности соединить воедино, мне кажется, может получиться хорошее кино. В любом случае Роман Костомаров является для многих примером и жизнелюбия, и мужества, и стойкости. Поэтому я могу это только приветствовать»., — сказал Губерниев.

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