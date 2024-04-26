Анита Цой о своей помощнице на ферме: «Не знала даже, как выращивать зелень, но сейчас стала профи»

Певица Анита Цой занимается выращиванием овощей и фруктов на своей экоферме в Московской области, а потом готовит из них различные консервы по любимым рецептам семьи.

Артистка рассказала Teleprogramma.pro, кто сейчас помогает ей управляться с садом и большим огородом.

По словам Цой, на ферме работает пять человек, одна из них — ее помощница.

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