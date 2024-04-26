Анита Цой о своей помощнице на ферме: «Не знала даже, как выращивать зелень, но сейчас стала профи»

Певица Анита Цой занимается выращиванием овощей и фруктов на своей экоферме в Московской области, а потом готовит из них различные консервы по любимым рецептам семьи.
Артистка рассказала Teleprogramma.pro, кто сейчас помогает ей управляться с садом и большим огородом.
По словам Цой, на ферме работает пять человек, одна из них — ее помощница.
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«Когда 11 лет назад она пришла работать ко мне, то не знала даже, как выращивать зелень. Но сейчас стала профи — отвечает за лечение растений и уход. Ко мне приезжает и агроном, доктор наук, который помогает с обрезкой и удобрением корневой системы крупных и старых деревьев. У него есть уникальный аппарат, распутывающий корни под землей, а также питающий их влагой, полезными веществами и кислородом», — сообщила Анита Цой.