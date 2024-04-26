«Их советы помогают мне совершенствовать рецепты»: Анита Цой поблагодарила Киркорова и Лолиту за любовь к ее овощным закруткам

Певица Анита Цой сама выращивает овощи на своей экоферме в Подмосковье, а потом готовит из них различные консервы исключительно по любимым рецептам семьи. В беседе с Teleprogramma.pro артистка рассказала, какие из ее закруток пользуются самым большим спросом у звезд. По словам Цой, в лидерах находится кимчи по-корейски, это хит ее исторической родины.

«В этом году я сделаю вторую ее версию — более острую. На втором месте — огурцы и помидоры черри. Боюсь, что листиков с черешкового дуба, которые я кладу в рассол, уже может не хватить. Кстати, этот дуб я подарила мужу на 50-летие. Благодарю своих коллег Люсю Чеботину, Дениса Клявера, Дмитрия Колдуна, Лолиту, Филиппа Киркорова и многих других за любовь к моей продукции. Их советы помогают мне дорабатывать и совершенствовать рецепты», — заявила Анита Цой.

Она пояснила, что в новом сезоне появятся доработанные корнишоны, хренадер, острые перчики и варенье. Появится и новый продукт: заправка для борща, это пассированные овощи.

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Певица также рассказала, что скоро откроет мини-завод по производству овощных консервов, поскольку прошлый год был очень хорошим в плане продаж: она закатала и продала рекордные 37 тысяч банок.