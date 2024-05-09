Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая: «Мама не любит вспоминать про военное детство»

Народная артистка СССР Эдита Пьеха с темой войны знакома не понаслышке. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны. В то время она жила во Франции. Французские города подвергались бомбардировкам. Певица говорила, что до сих пор помнит эти бомбежки и бомбоубежища, куда их загоняли.

Дочь артистки Илона Броневицкая в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что сейчас Эдита Станиславовна не дает комментарии журналистам. Также она сообщила, что ее мать не любит вспоминать про свое военное детство.

«Она ничего про этих немецких фашистов не рассказывала. Рассказывала только, как в школе училась. Как-то не особо делилась воспоминаниями», — отметила Броневицкая.

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В 2020 году Эдита Пьеха дала большое интервью порталу Teleprogramma.pro. В нем она, в частности, рассказала, как ее отчим спас русского военнопленного Ивана, подкармливая его хлебом и бутербродами.

Также Пьеха признавалась, что пела песню «День Победы» иначе, чем ее коллеги по эстраде. Эту композицию она трактовала «как горестное воспоминание о тех грустных днях бомбежек, выстрелов и потерь».