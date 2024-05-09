Оксана Федорова о дедушке, ушедшем на войну в 15 лет: «Служил в прославленной Псковской дивизии»

В России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Как рассказала Teleprogramma.pro телеведущая Оксана Федорова, для ее семьи это один из главных праздников, поскольку войну прошли ее прадед и дед.

Прадед Михаил Григорьевич Васильев работал на Ижорском заводе. Он сформировал батальон, который защищал Пулковские высоты под Ленинградом, за что был награжден орденом.

Васильев прошел блокаду, а после войны был назначен начальником псковской милиции и за свои заслуги награжден званием почетного гражданина города.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .

Алексей Трофимович Куликов, дед Федоровой, — выпускник Ленинградского артиллерийского училища. Ушел на войну совсем мальчишкой, в 15-летнем возрасте. Служил в артполку в прославленной Псковской дивизии. Командовал взводом, затем стал инструктором по прыжкам с парашютом.