Певица Жасмин: «Мой дедушка провел в армии и на Великой Отечественной войне девять лет жизни»

Певица Жасмин рассказала Teleprogramma.pro о своем дедушке Якове, который вместе с четырьмя братьями оказался на фронте во время Великой Отечественной войны.

По словам заслуженной артистки РФ, в семье Якова Манахимова было одиннадцать братьев и пятеро из них воевали.

Четверо братьев вернулись живыми, а один погиб. Его призвали в военкомат и отправили на фронт прямо в день его свадьбы. В честь брата деда родители Жасмин назвали ее брата Анатолием.

18-летнего Якова призвали в армию еще в 1938 году. Он выучился на радиста и прошел всю войну, однако до 1947 года не был демобилизован, потому что кадров тогда не хватало.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .