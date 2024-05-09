Певица Жасмин: «Мой дедушка провел в армии и на Великой Отечественной войне девять лет жизни»

Певица Жасмин рассказала Teleprogramma.pro о своем дедушке Якове, который вместе с четырьмя братьями оказался на фронте во время Великой Отечественной войны.
По словам заслуженной артистки РФ, в семье Якова Манахимова было одиннадцать братьев и пятеро из них воевали.
Четверо братьев вернулись живыми, а один погиб. Его призвали в военкомат и отправили на фронт прямо в день его свадьбы. В честь брата деда родители Жасмин назвали ее брата Анатолием.
18-летнего Якова призвали в армию еще в 1938 году. Он выучился на радиста и прошел всю войну, однако до 1947 года не был демобилизован, потому что кадров тогда не хватало.
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«Таким образом, дедушка провел в армии и на войне девять лет своей жизни», — отметила певица.
Певица Жасмин со своим дедом Яковом Манахимовым. Фото: из личного архива Жасмин
Она добавила, что ее дедушка не любил вспоминать, как он воевал, и рассказывал об этом периоде его жизни очень мало.