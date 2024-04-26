Рецепт креветок в хрустящей панировке: готовим роскошную закуску, как в ресторане

Вкусно приготовить креветки — задача несложная, если подобрать правильные ингредиенты. Рецептом креветок в хрустящей панировке поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов. Креветки в кляре получаются очень вкусными и хрустящими, а соус «Пад-тай» придает им пикантности.

Ингредиенты:

очищенные тигровые креветки — 80 граммов,

крахмал кукурузный — 30 граммов,

зеленый лук — 5 граммов,

яйцо — 1 шт.,

соус «Пад-тай» — 50 граммов.

Процесс приготовления:

Креветки панируем: обмакиваем в белке, затем в крахмале и помещаем в сотейник с горячим маслом на три минуты.