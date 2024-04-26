Рецепт креветок в хрустящей панировке: готовим роскошную закуску, как в ресторане

Сверху креветки можно украсить зеленым луком. Фото: лапшичная Nudles 

Такое блюдо азиатской кухни не стыдно поставить и на праздничной стол.

Вкусно приготовить креветки — задача несложная, если подобрать правильные ингредиенты. Рецептом креветок в хрустящей панировке поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов. Креветки в кляре получаются очень вкусными и хрустящими, а соус «Пад-тай» придает им пикантности.

Ингредиенты:

  • очищенные тигровые креветки — 80 граммов, 
  • крахмал кукурузный — 30 граммов,
  • зеленый лук — 5 граммов,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соус «Пад-тай» — 50 граммов.

Процесс приготовления: 

Креветки панируем: обмакиваем в белке, затем в крахмале и помещаем в сотейник с горячим маслом на три минуты.

Фото: лапшичная Nudles 

Готовые креветки выкладываем на тарелку, поливаем соусом и украшаем зеленым луком.

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