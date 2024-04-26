Рецепт креветок в хрустящей панировке: готовим роскошную закуску, как в ресторане

Вкусно приготовить креветки — задача несложная, если подобрать правильные ингредиенты. Рецептом креветок в хрустящей панировке поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов. Креветки в кляре получаются очень вкусными и хрустящими, а соус «Пад-тай» придает им пикантности.
Ингредиенты:
- очищенные тигровые креветки — 80 граммов,
- крахмал кукурузный — 30 граммов,
- зеленый лук — 5 граммов,
- яйцо — 1 шт.,
- соус «Пад-тай» — 50 граммов.
Процесс приготовления:
Креветки панируем: обмакиваем в белке, затем в крахмале и помещаем в сотейник с горячим маслом на три минуты.
Фото: лапшичная Nudles
Готовые креветки выкладываем на тарелку, поливаем соусом и украшаем зеленым луком.