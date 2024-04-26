Юлия Салибекова заявила, что Тигран затаил обиду и не общается с сыновьями: «Я им и за мамку, и за папку, и за сказочника»

Участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы уже больше двух лет как разведены. Трое их сыновей сейчас живут с Юлией, которая вернула себе девичью фамилию Колисниченко. Тигран завел новую семью, он женился на 20-летней Виктории Лысковец, у пары скоро появится ребенок.
Как рассказала Юлия Колисниченко Teleprogramma.pro, ей пришлось выбивать алименты с Тиграна с помощью судебных приставов, которым она написала множество сообщений.
«Я ему сказала: «Твоя рука — владыка. Платишь? Я ничего не пишу. Если не платишь, придется писать». Но я не хочу писать. Не хочу заниматься этим. Я лучше буду заниматься саморазвитием, своей карьерой, детьми», — заявила Юлия.
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Она также рассказала, что Салибеков не поддерживает общение с сыновьями.
«Он транслирует обиду. Я понимаю, что это незрелый уровень, поэтому что тут сделаешь. Дети не расстраиваются, им всего хватает. Я им и за мамку, и за папку, и за тетку, и за дядьку, и за сказочника, и за подружку.
Мы же сами в ответе за то, какие чувства мы рождаем. Я же не могу в чужую голову залезть. Выбор каждого, и я его принимаю», — отметила Юлия Колисниченко.