Юлия Салибекова заявила, что Тигран затаил обиду и не общается с сыновьями: «Я им и за мамку, и за папку, и за сказочника»

Участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы уже больше двух лет как разведены. Трое их сыновей сейчас живут с Юлией, которая вернула себе девичью фамилию Колисниченко. Тигран завел новую семью, он женился на 20-летней Виктории Лысковец, у пары скоро появится ребенок.

Как рассказала Юлия Колисниченко Teleprogramma.pro, ей пришлось выбивать алименты с Тиграна с помощью судебных приставов, которым она написала множество сообщений.

«Я ему сказала: «Твоя рука — владыка. Платишь? Я ничего не пишу. Если не платишь, придется писать». Но я не хочу писать. Не хочу заниматься этим. Я лучше буду заниматься саморазвитием, своей карьерой, детьми», — заявила Юлия.

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Она также рассказала, что Салибеков не поддерживает общение с сыновьями.